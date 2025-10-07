 Aller au contenu principal
Energisme : Doctolib rejoint P4DP, le consortium piloté par Loamics, filiale d’Energisme dédiée au traitement et à l’analyse des données de santé
07/10/2025

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, est fier d’annoncer un partenariat majeur entre le Consortium P4DP (Platform for Data in Primary Care), premier entrepôt national de données de santé en médecine générale piloté par sa filiale Loamics, et Doctolib, acteur de référence des solutions numériques de santé en Europe.

Ce partenariat vise à faciliter la contribution des médecins généralistes utilisateurs de Doctolib à l’entrepôt P4DP. Les données issues des consultations, collectées de manière sécurisée, pseudonymisées et dans le strict respect du cadre validé par la CNIL, permettront d’enrichir les bases de données en soins primaires pour soutenir la recherche, améliorer la qualité des soins et éclairer les politiques publiques de santé.

ENERGISME
0,0036 EUR Euronext Paris +5,88%

