Energisme crée ECO-HUB pour valoriser ses actifs en participant à la concentration à venir du secteur

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, annonce avoir franchi une étape stratégique avec le succès de la filialisation de son activité opérationnelle dédiée à la commercialisation des offres ECO et n’gage autour de l’intelligence énergétique au sein de la société ECO-Hub détenue à 100%. L’ambition affichée est ainsi de participer à la concentration à venir du secteur.



Pour rappel, au 1er semestre 2025, le périmètre ECO-Hub a d’ores et déjà généré un EBITDA positif de +297 K€ pour un chiffre d’affaires de 2 453 K€, essentiellement constitué de contrats d’abonnement récurrents. La filiale devrait également afficher un EBITDA positif sur l’ensemble de l’exercice 2025.