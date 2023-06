Energisme consolide son positionnement stratégique avec la nomination de Thierry Chambon au conseil d'administration de la Smart Buildings Alliance

Energisme renforce sa position clé dans le domaine des solutions numériques pour la gestion de l'énergie et de l'eau avec la nomination de Thierry Chambon au conseil d'administration de la Smart Buildings Alliance (SBA). Cette nomination confirme le rôle stratégique d'Energisme au sein de cet écosystème en plein essor.



En tant que Directeur Général d'Energisme, Thierry Chambon apportera son expertise technologique et son savoir-faire pour soutenir l'évolution du secteur en France et à l'étranger : "Je suis très fier de participer aux grandes ambitions de la SBA qui aspire à devenir un vecteur de bonnes pratiques. Notre expertise en intelligence des données sera un atout décisif pour accompagner ces travaux.", déclare Thierry Chambon.



Cette nomination témoigne de la place qu'occupe Energisme et de son engagement envers un avenir énergétique connecté, efficace et durable. L'entreprise se réjouit de collaborer avec les autres membres du conseil d'administration de la SBA pour moderniser les pratiques dans le domaine des smart buildings.



