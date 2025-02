ENERGISME : Chiffre d'Affaires 2024

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes d’analyse et d’optimisation de la performance énergétique, annonce son chiffre d’affaires 2024, revient sur l’activité de l’année écoulée et présente ses perspectives pour 2025.



• Chiffre d’affaires récurrent (ARR) 2024 de 4 832K€, en hausse de +5,0% par rapport au chiffre d’affaires récurrent de 2023.

• Extension de l’offre de produits existante par l’intégration de nouveaux services complémentaires.

• Signature de nouveaux partenariats, dont un partenariat exclusif avec STX GROUP, leader mondial des produits financiers liés à l’environnement et la transition énergétique.



