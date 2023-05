ENERGISME annonce une réduction drastique de ses coûts d’infrastructure et de sous-traitance de l’ordre de 1,9 M€ par an

ENERGISME annonce que à la suite d’évolutions techniques majeures et grâce à une profonde optimisation de son infrastructure informatique, l'entreprise a réussi à diminuer de plus de 155 K€ par mois ses coûts d’infrastructure et de sous-traitance, soit un impact positif de 1,9 M€ sur l’EBITDA annuel d’Energisme.

Cette réduction de coûts trouve notamment son origine dans la réussite d’une démarche FinOps incluant une optimisation des consommations d’infrastructure mais aussi d’un monitoring permanent de celles-ci.

Cette démarche FinOps s’accompagne également d’une stratégie d'engagement à plus long terme auprès de l'hébergeur, permettant ainsi à l'entreprise de forfaitiser ses contrats d'hébergement en toute confiance, compte tenu des perspectives commerciales et de développement de la société.

L’aboutissement de la configuration technique de notre plateforme avec la mise en place des procédures techniques optimisées et de plusieurs niveaux d'automatisation, ont permis de fiabiliser, d'accélérer et de simplifier significativement le développement des applicatifs métiers. Cela permet également de dimensionner avec élasticité l'infrastructure afin d’ajuster en permanence le nombre de serveurs nécessaires pour répondre aux performances offertes aux clients de l'entreprise.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :