ENERGISME annonce un Chiffre d’Affaires 2023 de 5,8 M€ et renforce sa Gouvernance

• Un Chiffre d’Affaires 2023 en progression de près de 14% à 5,8 M€

• Un EBITDA1 2023 attendu entre -2,8 et -2,5 M€, en nette amélioration par rapport à 2022

• Nominations de Ramez Nasser en tant que nouveau Directeur Général et de Jérôme Knaepen en tant que Directeur Général Délégué – une équipe très complémentaire

• Une nouvelle stratégie axée sur un développement rentable





ENERGISME (FR0013399359 – Mnémonique ALNRG), éditeur de solutions SaaS pour optimiser la consommation énergétique et réduire l'empreinte carbone des grandes entreprises et des collectivités, annonce que son plan de marche est respecté avec trois axes majeurs.



Un Chiffre d’Affaires 2023 en progression de 13,9% et EBITDA attendu entre -2,8 et -2,5 M€ 1

Le chiffre d’affaires 2023 d’Energisme a progressé avec une situation contrastée entre un S1 en hausse de +80% et un S2 en recul de -25,7%. La très forte baisse du cours liée aux financements dilutifs a causé des difficultés commerciales et a eu par répercussion un impact sur le chiffre d’affaires du S2. Energisme est néanmoins parvenue à maintenir ses investissements en R&D qui assurent sa position de leader de la transition énergétique.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :