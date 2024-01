ENERGISME annonce sa présence au MidCap Event Frankfurt le 8 février 2024

ENERGISME (FR0013399359 – Mnémonique ALNRG), éditeur de solutions SaaS pour optimiser la consommation énergétique et réduire l'empreinte carbone des grandes entreprises et des collectivités, annonce sa participation au MidCap Event qui se tiendra à Francfort, le 8 février prochain.



MidCap Event, présent sur les places de Paris, Londres, Francfort, Genève, Amsterdam… a vocation à mettre en relation des émetteurs européens avec des institutionnels et des Family Offices européens.

Ces événements offrent aux entreprises une plateforme pour rencontrer de nouveaux investisseurs et susciter leur intérêt.



« Alors que nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire, nous souhaitons résolument recréer un dialogue avec les investisseurs, tant individuels qu’institutionnels. Notre participation au MidCap Event à Francfort va permettre d’aller à la rencontre directe d’investisseurs allemands et de mieux faire connaitre la société d’Energisme. Ce salon sera l’occasion de présenter – en one-to-one ou en group meeting – notre plan de développement, à travers nos avancées commerciales et technologiques, et de répondre à toutes leurs interrogations, dans la lignée des actions déjà engagées auprès des investisseurs individuels. Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche volontaire de conquête de nouveaux actionnaires. » déclare Sébastien MARTIN, Directeur Général d’Energisme.



Retrouvez l'intégralité du communiqué ci-dessous :