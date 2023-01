L’éditeur de logiciel a démontré la fiabilité et la puissance de sa solution en permettant à des logements sociaux de Chambéry d’économiser 12% d’énergie.

En distinguant les consommations individuelles de celles des parties communes, Energisme permet aux bailleurs sociaux de maîtriser précisément leurs consommations par analyse croisée des données remontées par les capteurs et les factures des fournisseurs d’énergie.

En conséquence, Cristal Habitat, surpasse les objectifs gouvernementaux qui sont de -10% en moins de 2 ans. La société affiche 12% d’économies en 1 an.



Energisme accélère son développement commercial, après une année 2022 qui a généré plus de 2 000 nouveaux contrats indirects dans le public et dans le privé.

• Les perspectives 2023 sont une croissance au moins similaire à celle de l’année 2022.

• Les priorités du management demeurent la recherche d’investisseurs long-terme en remplacement de la ligne Atlas et la confirmation d’un EBITDA positif sur le premier semestre 2023.

Écoutez l’interview de Thierry Chambon par France Bleu ici :

https://www.francebleu.fr/emissions/plus-vertes-mes-savoie/des-logements-sociaux-a-chambery-font-12-d-economies-d-energie-grace-a-des-donnees-data-6359085



À PROPOS D’ENERGISME

La raison d’être d’Energisme est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources en conciliant les données de consommations (électricité, gaz et eau) et un pilotage énergétique efficace.