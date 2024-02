Energies renouvelables: forte hausse du bénéfice 2023 pour Neonen, qui veut se démarquer

( AFP / GERARD JULIEN )

Le bénéfice net du producteur d'énergies renouvelables Neoen a plus que triplé sur un an en 2023 à 150,2 millions d'euros, a indiqué mercredi l'entreprise, qui veut se démarquer d'un secteur récemment malmené par les marchés financiers.

Les principaux indicateurs sont en hausse: le chiffre d'affaires progresse de 4% à 524 millions d'euros; le résultat opérationnel, plus représentatif de la rentabilité des activités, gagne près de 60%; et la capacité de production d'énergie renouvelable installée ou en construction progresse de 1,4 gigawatt à près de 8 GW.

Neoen chiffre son portefeuille sécurisé (qui inclut les contrats attribués) à 9 GW fin décembre.

Depuis l'arrivée en Bourse de l'entreprise en 2018, "notre portefeuille d'actifs en opération ou en construction a quasiment doublé tous les trois ans" et "le chiffre d'affaires enregistre une croissance annuelle moyenne de 20%", a souligné le PDG Xavier Barbaro lors d'une conférence téléphonique.

Des résultats réalisés "dans un contexte où, autour de nous, des annonces faites par nos concurrents ont pu être décevantes", a-t-il ajouté.

Le titre de Neoen souffre toutefois en Bourse, avec une baisse de près de 25% depuis le début d'année et de plus de 18% sur un an. L'indice S&P Global Clean Energy Index, qui synthétise une centaine d'entreprises du secteur des énergies vertes, a lâché 11% depuis le début de l'année et presque 30% sur un an.

Alors que, à l'automne, "beaucoup de monde avait surpromis" et fait moins bien que prévu, Neoen était "impeccablement sur sa trajectoire", a assuré le patron.

"Il y a pas de fatalité sur ce secteur", a-t-il martelé, assurant vouloir "convaincre" les investisseurs.

Dans sa communication mercredi, il s'est dit "pleinement confiant" dans le fait d'atteindre "courant 2025" l'objectif de 10 GW de capacité en opération ou en construction.

Neoen compte dépasser les 700 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté en 2025, contre 475 millions en 2023 (+23% sur un an).