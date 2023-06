Énergies renouvelables 7% de rendement, à partir de 10 euros

Vous êtes nombreux à vouloir concilier valeurs écologiques et rentabilité financière. (© Fotolia)

Vous êtes nombreux à vouloir concilier valeurs écologiques et rentabilité financière. Nous avons sélectionné pour vous quatre plateformes de financement participatif spécialisées dans la transition énergétique.

Une serre photovoltaï­que en Charente-Maritime, un parc éolien en Haute-Marne, une entreprise spécialisée dans le développement de l’éolien en mer : voici le type de projets dans lequel vous pouvez investir en naviguant sur l’une des plateformes de financement participatif spécialisées dans la transition énergétique.

Des projets concrets, bons pour le territoire et pour la planète, qui sauront répondre aux investisseurs en quête de sens et de transparence. Autre avantage, et pas des moindres, ces placements, accessibles à toutes les bourses et en quelques clics offrent des rémunérations attractives, jusqu’à 7% actuellement.

Les investisseurs particuliers ont par conséquent bien raison d’être de plus en plus nombreux à s’y intéresser. «L’année dernière, nous avons fait 70% de croissance, et au premier trimestre 2023 nous avons déjà doublé la collecte par rapport à la même période de l’année dernière», se félicite Laure Ver­­hae­ghe, fondatrice de Len­do­sphere, l’une des quatre principales plateformes d’investissement participatif françaises dédiées à la transition énergétique.

«Il faut savoir raison garder, le succès du financement participatif en général et d’Enerfip en particulier, nous dépasse. C’est une vraie dynamique sociétale. Les gens veulent reprendre la main sur la destinée de leur argent et savoir à quoi il sert précisément», déclare Julien