Energie: National Grid va lever près de 7 milliards de livres en Bourse

L'énergéticien britannique National Grid a annoncé jeudi une augmentation de capital de près de 7 milliards de livres (8 milliards d'euros) pour financer un plan d'investissement sur cinq ans.

( AFP / DANIEL LEAL )

Le groupe a aussi dévoilé une baisse de 18% son bénéfice net à 2,2 milliards de livres pour l'exercice achevé fin mars, pénalisé notamment par une provision de près d'un demi-milliard de livres liée à des activités d'assainissement aux Etats-Unis.

Ces annonces plombaient le cours de son action à la Bourse de Londres, qui dévissait de 9,98% à 1.015 pence vers 10H20 GMT.

"Nous investirons 60 milliards de livres sterling sur cinq ans jusqu’à fin mars 2029, soit près du double du niveau d’investissement des cinq dernières années", a détaillé dans un communiqué John Pettigrew, directeur général du groupe.

National Grid est gestionnaire du réseau d'électricité en Angleterre et au Pays de Galles, mais également transporteur et distributeur d'électricité et de gaz aux Etats-Unis.

Environ la moitié des investissements sont prévus au Royaume-Uni, notamment pour l'entretien du réseau mais aussi pour le renforcer afin notamment d'accompagner la montée en puissance de l'éolien en mer.

L'autre moitié sera consacrée aux Etats-Unis, dont une majorité dans ses réseaux électriques, pour les moderniser et pour répondre à "une augmentation des investissements dans les connexions (pour des énergies) renouvelables", selon le communiqué.

"Les gouvernements et les régulateurs agissent avec une urgence accrue pour attirer les niveaux d'investissement nécessaires pour atteindre leurs ambitions de neutralité carbone, ce qui nous donne une visibilité et une confiance accrues sur notre plan d'investissement à moyen terme", a ajouté John Pettigrew.

L'augmentation de capital aura lieu par l'émission de nouvelles actions proposées à tarif préférentiel aux actionnaires existants et qui devraient commencer les échanges sur la place britannique à partir du 12 juin.

- Rien de bon -

"Cela n'augure rien de bon lorsqu’une entreprise annonce une baisse de ses bénéfices et demande ensuite à ses actionnaires de débourser 7 milliards de livres", selon Russ Mould analyste chez AJ Bell.

Pourtant, certains investisseurs seront attirés "par l'idée d'acheter des actions d'une entreprise qui paye de généreux dividendes à un prix très réduit" et "il est clair que beaucoup d’argent doit être investi pour moderniser les infrastructures", selon l'analyste.

National Grid a aussi annoncé jeudi "faire évoluer (sa) stratégie pour se concentrer sur les réseaux", et son intention de vendre son activité GNL au Royaume-Uni et d'énergies renouvelables terrestres aux Etats-Unis.

"Au cours des trois dernières années, nous avons remodelé notre portefeuille et disposons désormais d'un mix d'activités de plus en plus axé sur le transport et la distribution d'électricité", selon National Grid.

Le groupe a depuis l'an dernier cédé en deux fois 80% du réseau de gaz britannique (devenu National Gas Transmission), à un consortium formé par le fonds d'investissement australien Macquarie et British Columbia Investment Management Corporation (BCI), qui dispose d'une option sur les 20% restants.

"Dans un paysage énergétique qui évolue rapidement" les annonces de National Grid "montrent que (l'entreprise) progresse rapidement pour s’implanter au coeur de la transition électrique", selon Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown.