Énergie : GE Vernova noue une nouvelle alliance avec le MIT

(AOF) - Multinationale spécialisée dans l'énergie, GE Vernova annonce une nouvelle alliance stratégique avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) afin de "développer des technologies énergétiques de pointe et former la prochaine génération de leaders du secteur". Dans le cadre de cette alliance, GE Vernova versera 50 millions de dollars sur cinq ans pour financer des initiatives de recherche, des bourses d'études et des stages, ainsi que des programmes de formation et de développement professionnel pour les dirigeants de GE Vernova.

Le partenariat sera géré par l'Office of Strategy du MIT et réunira des professeurs, des chercheurs et des étudiants pour relever des défis dans le domaine de l'énergie et des technologies climatiques.

