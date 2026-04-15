Energean espère une découverte majeure au large de la Grèce occidentale, selon son directeur général

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Le producteur de pétrole et de gaz Energean ENOG.L visera une découverte importante d'hydrocarbures au large de la Grèce occidentale, où le premier forage d'essai pourrait avoir lieu dès l'année prochaine, a déclaré mercredi le directeur général Mathios Rigas.

ExxonMobil XOM.N a rejoint l'année dernière Energean et le plus grand raffineur de pétrole grec Helleniq Energy HEPr.AT pour explorer le gaz naturel dans la mer Ionienne, alors que les États-Unis cherchent à jouer un rôle croissant pour aider l'Europe à remplacer une grande partie du gaz russe suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

"Nous visons une grande découverte, mais cela ne signifiera rien si le premier forage n'est pas couronné de succès", a déclaré M. Rigas lors d'une cérémonie à Athènes au cours de laquelle Energean a mandaté la société suédoise Stena Drilling pour forer le premier puits.

Le forage dans le bloc 2, qui s'étend sur 1 000 kilomètres carrés, est le premier forage d'essai en eaux profondes en Grèce depuis près de 40 ans et pourrait avoir lieu en février 2027, une fois les autorisations obtenues, a déclaré M. Rigas.

La structure "Asopos" pourrait contenir des gisements récupérables de gaz et de pétrole de 6 à 7 trillions de pieds cubes et les chances de succès sont d'environ 16 %, a-t-il ajouté.

"Les chances sont très bonnes", a-t-il déclaré, ajoutant que le développement impliquerait une installation offshore flottante pour relier les puits sous-marins à la Grèce et à l'Italie.

La Grèce ne produit actuellement que de très petites quantités de pétrole et toute découverte de gaz aidera le pays à couvrir la demande intérieure et à commencer à exporter vers l'Europe.