ENENSYS TECHNOLOGIES : Retour à une croissance dynamique sur l'exercice 2021 - Chiffre d'affaires : 12,5 M EUR (+19%) - Carnet de commandes élevé pour démarrer l'exercice 2022

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de son chiffre d'affaires au titre de son exercice 2021.

Données auditées en M€ 2020 2021 Variation France 2,2 2,0 -9% EMEA 4,3 6,0 +40% Amérique du Nord 2,4 2,5 +4% Amérique Latine 0,5 0,5 = Asie-Pacifique 1,3 1,5 +15% CA consolidé 10,5 12,5 +19%

ENENSYS Technologies confirme l'amélioration progressive de son activité et réalise un chiffre d'affaires de 12,5 M€ en hausse de +19%, dans le haut de la fourchette de l'anticipation annoncée en décembre. La croissance s'est accélérée au second semestre pour atteindre +27% soit un chiffre d'affaires de 6,6 M€, à comparer une croissance de +10% (CA de 5,9 M€) au premier semestre.

Le Groupe démontre ainsi sa capacité à capter des marchés grâce à son offre de solutions attractives, malgré un contexte international toujours perturbé par les restrictions liées à la crise sanitaire avec par exemple l'annulation de tous les salons internationaux dont IBC en septembre.

Une reprise d'activité tirée par l'EMEA et l'Asie

Le Groupe a été particulièrement actif dans la zone EMEA en réalisant un chiffre d'affaires de 6,0 M€ en croissance de +40%. Cette performance a été notamment soutenue par le déploiement de solutions dans plusieurs projets en Italie, dont certains dans le cadre du déploiement de la norme DVB T2, en Russie et en Afrique du Sud. Dans cette zone, le Groupe a reçu des commandes de plus de 30 pays, illustrant la visibilité en Europe et en Afrique du Groupe.

En France, l'activité est restée solide autour de 2,0 M€, alimentée par des commandes de ses clients récurrents et par le développement de nouveaux projets autour du monitoring OTT et de l'insertion de publicité ciblée.

En Asie, le Groupe affiche une croissance de +15% tirée notamment par le projet « OneBeam » aux Philippines.

Aux Etats-Unis, le Groupe a réalisé un bon second semestre qui a permis de combler le retard pris au premier semestre et de réaliser finalement un chiffre d'affaires légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent. Pour rappel, cette zone était la seule en croissance en 2020.

Confirmation d'un EBITDA positif en 2021 et une situation financière assainie

Ce bon niveau d'activité, couplé aux fruits de la réorganisation et au plan d'économies qui ont été finalisés en 2021, permettra comme attendu au Groupe de publier des résultats en nette amélioration et de délivrer un EBITDA positif.

La situation financière du Groupe est renforcée comme prévu par une augmentation de capital de 5,4 M€ réalisée en deux temps : 0,7 M€ (0,5 M€ en numéraire et 0,2 M€ par incorporation de créances) fin décembre 2021 et 4,7 M€ par incorporation de créances au printemps 2022. Cette opération permet, outre de reconstituer les fonds propres, de réduire significativement le passif et de renforcer la trésorerie disponible, qui ressortait supérieure à 2,5 M€ au 31 décembre 2021.

Objectifs 2022 : Poursuite de la croissance rentable

L'activité commerciale du Groupe a été intense au second semestre. Le Groupe a engrangé de nombreuses commandes sur cette période dans toutes les zones géographiques, confirmant ainsi la bonne adéquation de ses solutions technologiques avec la demande des clients. Cette dynamique concerne aussi bien le domaine de la TNT et l'évolution de ses différentes normes, que le monitoring OTT ou la publicité ciblée qui connait après une phase de test ces dernières années, une forte accélération de la demande.

Le Groupe dispose ainsi au 1 er janvier 2022 d'un carnet de commandes particulièrement élevé d'environ 6,0 M€, dont plus de 90% est à facturer en 2022, à comparer à 3,6 M€ au 1 er janvier de l'exercice 2021. Le Groupe continue, de plus, de recevoir de nombreuses demandes de la part des clients confirmant la tendance à la reprise des investissements du secteur après deux années marquées par la crise sanitaire.

Cette bonne visibilité conforte la confiance du Groupe dans ses objectifs de développement et dans sa capacité à entrer dans un nouveau cycle de développement vertueux.

Prochain rendez-vous : Publication des résultats annuels 2021 le 8 avril 2022 après bourse.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 M€ en 2021 dont près de 85 % à l'International.

