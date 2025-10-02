ENENSYS TECHNOLOGIES : Résultats semestriels 2025 : Recul conjoncturel de l'activité, sur fond de base de comparaison élevée - Maîtrise des coûts permettant de limiter la perte d'EBITDA à -0,7 M EUR - Free cash-flow positif de 0,9 M EUR et amélioration de la trésorerie

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats semestriels 2025.

Données en M€ (audités en revue limitée) S1 2023 S1 2024 S1 2025 Chiffre d'affaires 5,4 7,6 4,9 Marge brute (CA-achats consommés) 4,3 5,7 3,8 Taux de marge brute 78% 75% 78% Autres produits 0,9 0,7 0,6 Charges externes (2,1) (1,9) (1,9) Charges de personnel (3,2) (3,5) (3,2) EBITDA (0,1) 0,9 (0,7) DAP (0,3) (0,3) (0,3) Résultat opérationnel courant (ROC) (0,4) 0,6 (1,0) Résultat opérationnel (0,4) 0,6 (1,0) Résultat financier (0,1) 0,1 (0,0) Impôts (0,0) (0,0) (0,0) Résultat net (0,6) 0,6 (1,0)

ENENSYS Technologies réalise au premier semestre 2025 un chiffre d'affaires de 4,9 M€ en baisse de -35% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Ce chiffre d'affaires a été réalisé dans un environnement de marché morose et incertain, accentuant l'attentisme des donneurs d'ordre et retardant le lancement de projets d'envergure.

L'EMEA (-51% à 2,3 M€) et la France (-28% à 1,2 M€) ont été particulièrement impactées par l'absence de gros projets sur ce semestre, d'autant que la base de comparaison était particulièrement élevée suites aux belles croissances enregistrées en 2024. Sur les autres zones , l'Asie Pacifique (+23% à 0,9 M€) confirme sa bonne dynamique tandis qu'un début de reprise s'amorce aux Etats-Unis (+147% à 0,5 M€) . L'Amérique Latine n'a quasiment pas contribué sur ce semestre mais les perspectives s'annoncent bonnes pour les semestres à venir.

Impact maitrisé de la baisse d'activité sur la rentabilité

La marge brute s'établit à 78,0% du chiffre d'affaires, en progression de 3 points , reflétant la composante logicielle très importante sur ce semestre des solutions commercialisées par le Groupe.

Les charges opérationnelles sont restées sous contrôle avec une stabilité des charges externes à 1,9 M€ et une baisse de 0,3 M€ des charges de personnels , à 3,2 M€, liée à la baisse mécanique des rémunérations variables. Les frais de recherche et de développement sont intégralement comptabilisés en charges et représentent 2,0 M€ sur le semestre.

Le niveau d'activité sur ce semestre n'a cependant pas permis d'absorber totalement les charges opérationnelles avec un EBITDA qui ressort à -0.7 M€.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions de 0,3 M€, le résultat opérationnel courant ressort à -1,0 M€ . Le résultat opérationnel est au même niveau en l'absence de charges non courantes.

Le résultat net intègre un résultat financier à l'équilibre et une charge marginale d'impôt pour ressortir également à -1,0 M€.

Génération de trésorerie en hausse – Poursuite de la réduction de l'endettement net

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur ce semestre ressortent à +0,9 M€ sous l'effet d'une capacité d'autofinancement de -0,7 M€ et d'une nette amélioration du Besoin en Fonds de Roulement de 1,6 M€ lié à la réduction des créances clients et à l'encaissement plus précoce du CIR.

Les investissements étant restés à un niveau très faible, ENENSYS génère ainsi un free cash-flow nettement positif de +0,9 M€ sur le premier semestre.

L'endettement financier net se réduit à 4,6 M€ au 30 juin 2025, à comparer à 5,2 M€ au 31 décembre 2024. Hors dettes locatives (IFRS 16) de 2,6 M€, il ressort à 2,0 M€. La trésorerie disponible s'élève à 4,0 M€ (vs 3,5 M€ au 31 décembre 2024) permettant au Groupe de largement faire face à tous ses engagements à court terme.

ENENSYS dispose ainsi d'une structure financière sous contrôle pour poursuivre son développement.

Perspectives 2025

L'environnement de marché reste globalement stable depuis le début du second semestre, marqué par un certain attentisme qui freine toujours les décisions d'investissement. Néanmoins, la dynamique commerciale demeure soutenue, avec de nombreux projets identifiés sur l'ensemble des offres du Groupe.

Lors de l'IBC 2025 à Amsterdam , ENENSYS Technologies a suscité un grand intérêt en présentant des innovations favorisant la convergence entre les réseaux broadcast et broadband telles que :

StarStream , préparant la transition vers le DTH 2.0 basé sur la norme DVB-NIP. Une démonstration a eu lieu sur le stand Eutelsat, dans le cadre du partenariat entre ENENSYS et Eutelsat autour du lancement de la première plateforme DTH nouvelle génération basée sur la norme DVB-NIP (DVB Native IP). Cette solution incarne la convergence du Broadcast et du Broadband, en ligne avec l'évolution des usages (streaming, OTT).

pour la supervision 24/7 de la QoS et de la QoE sur l'ensemble de la chaîne de diffusion vidéo, AdsReach , solutions permettant de générer de nouvelles sources de revenus via la publicité ciblée sur la TV linéaire.

Confirmation du potentiel au Brésil autour de la norme DTV+

Le salon IBC a été marqué également par la visite du ministre brésilien des Télécommunications, M. Frederico de Siqueira Filho. Le Brésil a officiellement adopté la norme DTV+ en août dernier. Déjà présent au salon de SET Expo à São Paulo, ENENSYS est parfaitement positionné technologiquement sur cette nouvelle génération de télévision (TV 3.0), dérivée de la norme ATSC 3.0. Les premiers contrats sont déjà en cours, notamment avec Record São Paulo, station principale du réseau Record.

Collaboration renforcée avec SES et déploiement du modulateur satellite Vyper

Le Groupe poursuit le déploiement de ses technologies satellites avec l'installation du modulateur Vyper au téléport SES de Betzdorf, renforçant ainsi sa collaboration avec l'un des leaders mondiaux de l'infrastructure satellite.

Développement commercial dans les secteurs Critical Communications, Defense & Space

Sur les axes Critical Communication, Defense & Space, le Groupe intensifie ses actions de développement commercial. Ces efforts ont permis de remporter un contrat significatif au Moyen-Orient, confirmant la pertinence de l'offre dans ces secteurs stratégiques.

ENENSYS reste confiant dans sa capacité à réaliser un second semestre en amélioration par rapport au premier, tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses coûts et une vigilance sur sa trésorerie.

Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires annuel 2025 le 22 janvier 2026

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.

