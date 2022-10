ENENSYS TECHNOLOGIES : Résultats semestriels 2022

EBITDA à l'équilibre

Résultat net bénéficiaire à hauteur de 2,6 M€ grâce aux profits liés aux opérations de restructuration financière

Forte réduction de l'endettement financier net

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats semestriels 2022.

Données en M€ S1 2021 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires 5,9 5,4 -0,5 M€ Marge brute (CA-achats consommés) 4,5 4,0 Taux de marge brute 76% 74% Autres produits 1,0 0,9 Charges externes (1,8) (1,9) Charges de personnel (3,2) (3,1) EBITDA 0,5 (0,1) -0,6 M€ DAP (0,6) (0,9) Résultat opérationnel courant (ROC) (0,1) (1,0) -0,9 M€ Résultat opérationnel (0,3) 1,6 +1,9 M€ Résultat financier (0,2) 0,9 Impôts 0,1 0,1 Résultat net part du groupe (0,4) 2,6 +3,0 M€

Le premier semestre 2022 a été marqué par la finalisation des opérations de restructuration financière qui ont permis au Groupe de reconstituer ses fonds propres, de réduire fortement son endettement financier net et de générer sur le semestre un résultat net largement positif.

Sur le plan opérationnel, le Groupe a confirmé la bonne maitrise de ses charges avec un EBITDA à l'équilibre malgré l'impact du contexte conjoncturel sur l'activité. Des livraisons de commandes ont été en effet décalées soit à la demande de ses clients dans le cadre de la gestion de leurs projets, soit en raison de l'allongement des délais d'approvisionnement de certains composants. Le carnet de commandes reste ainsi élevé au 30 juin 2022 supérieur à 6 M€.

Le chiffre d'affaires ressort à 5,4 M€, en baisse de 0,5 M€ par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Cette évolution s'explique essentiellement par le recul de l'activité en France qui ressort à 0,6 M€ en raison d'un décalage d'une livraison de 0,4 M€. La zone EMEA (2,7 M€) et l'Asie (1,2 M€) sont en légère croissance avec des commandes en provenance de plusieurs pays et des déploiements d'envergure en Italie et en Afrique du Sud. L'activité est restée stable aux Etats-Unis à 1,0 M€ durant la période.

EBITDA à l'équilibre – Résultat Net boosté par des produits exceptionnels

La marge brute s'établit à 74% du chiffre d'affaires, soit un tassement de 2 points par rapport au premier semestre 2021. Cette évolution s'explique par le mix produits et la hausse des coûts d'achats de composants électroniques qui n'a pas pu être totalement répercutée dans les prix de vente.

Les charges externes et les charges de personnel ont été bien maitrisées et sont restées stables par rapport au premier semestre 2021 malgré le contexte inflationniste. ENENSYS Technologies rappelle également que les frais de recherche et de développement sont intégralement comptabilisés en charges et représentent 2,3 M€ sur le semestre.

Compte tenu de ces éléments, le Groupe préserve ainsi un EBITDA quasi à l'équilibre malgré le retard d'activité semestriel.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions de 0,9 M€, le résultat opérationnel courant s'établit à -1,0 M€.

Le résultat opérationnel ressort nettement positif à 1,6 M€ en bénéficiant d'un produit exceptionnel de 2,9 M€ marquant en IFRS la différence entre la valeur de la dette obligataire éteinte (4,5 M€) et la valeur des actions nouvellement émises au cours du jour de l'émission (1,6 M€).

Le résultat financier est également largement positif à hauteur de 0,9 M€, grâce à un profit de 0,7 M€ lié à l'annulation des intérêts obligataires et à 0,2 M€ de gains de change.

Après comptabilisation d'un effet comptable positif sur l'impôt de 0,1 M€, le résultat net part du groupe est bénéficiaire à hauteur de 2,6 M€ en progression de 3,0 M€.

Trésorerie disponible préservée – Forte réduction de l'endettement net

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur ce semestre ressortent à 0,1 M€ bénéficiant d'une amélioration du Besoin en fonds de Roulement sur la période. Ils autofinancent les investissements qui sont restés très faibles sur le semestre.

La trésorerie disponible reste solide à 3,0 M€ en légère progression par rapport au 31 décembre 2021. Après la conversion de la dette obligataire en actions, l'endettement financier net au 30 juin 2022 s'est fortement réduit à 7,5 M€ au 30 juin 2022 (vs 12,2 M€ au 31 décembre 2021). Hors dettes locatives (IFRS 16) de 3,2 M€, il ressort à 4,3 M€.

Le Groupe dispose ainsi d'une structure financière assainie pour poursuivre son développement.

Perspectives

Le Groupe a démarré le second semestre avec un carnet de commandes élevé qui ressort au 30 juin 2022 à 6,2 M€, soit un niveau supérieur de 2,7 M€ (+77%) au carnet de commandes du 30 juin 2021. Le Groupe s'attache à convertir avant la fin de l'exercice une majeure partie de ce carnet de commandes en chiffre d'affaires, malgré un contexte qui peut engendrer des retards dans l'avancée des projets chez les clients.

La dynamique commerciale reste bien orientée, soutenue par une demande robuste notamment sur les marchés du broadcast et du streaming qui nécessitent des investissements indispensables de la part des donneurs d'ordre pour rester compétitif. Le salon IBC qui vient de se tenir à Amsterdam après 2 ans d'interruption a confirmé ces tendances et le fort intérêt pour les solutions développées par le Groupe, notamment en termes de diffusion de publicités ciblées régionalisées, de monitoring OTT ou d'optimisation de diffusion TNT.

ENENSYS Technologies a d'ailleurs été retenu récemment par Globecast, filiale internationale d'Orange, pour déployer sa solution de monitoring StreamProbe, le produit phare de sa gamme TestTree. Cette solution permet de garantir un niveau élevé de qualité de service pour des diffusions de type DTH, IPTV et streaming OTT. La solution a été déployée par l'opérateur en Afrique du Sud et dans plusieurs autres pays.

Le Groupe continue également d'installer progressivement sa solution phare OneBeam chez Canal Plus Afrique. Cette solution déjà déployée dans de nombreux pays, permet de réduire fortement les coûts de diffusion satellitaire dans le cadre d'offres combinées Terrestre et Satellite par un seul et même opérateur de service.

Cette dynamique commerciale conforte les ambitions de croissance du Groupe à moyen terme et de trajectoire vertueuse en termes de profitabilité grâce à la bonne maîtrise des coûts.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 M€ en 2021 dont près de 85 % à l'International.

