ENENSYS TECHNOLOGIES : Résultats annuels 2025 : Retour à un EBITDA positif au second semestre

Retour à un EBITDA positif au second semestre limitant la baisse des résultats dans un contexte moins favorable

Free cash-flow positif et poursuite du désendettement

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats annuels 2025, arrêtés par le conseil d'administration du 9 avril 2026.

Données en M€ 2024 S1 2025 S2 2025 2025 Chiffre d'affaires 15,1 4,9 5,7 10,6 Marge brute (CA-achats consommés) 11,5 3,8 4,6 8,4 Taux de marge brute 77% 78% 81% 79% Autres produits 1,2 0,6 0.9 1.5 Charges externes (3,7) (1,9) (1,9) (3,8) Charges de personnel (6,9) (3,2) (3,3) (6,5) EBITDA 2,1 (0,7) 0,3 (0,4) DAP (0,7) (0,3) (0,6) (0,9) Résultat opérationnel courant (ROC) 1,4 (1,0) (0,3) (1,3) Résultat opérationnel 1,4 (1,0) (0,3) (1,3) Résultat financier 0,2 (0,0) (0,1) (0,1) Impôts (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) Résultat net part du groupe 1,5 (1,0) (0,4) (1,4)

Dans un environnement de marché moins favorable marqué par le report de nombreux projets, le Groupe enregistre un recul de son activité sur l'ensemble de l'exercice 2025, après la forte hausse enregistrée en 2024. La performance économique du second semestre, meilleure que celle du premier, a cependant permis de limiter l'impact de la baisse d'activité sur les résultats et la poursuite de la réduction de l'endettement net.

Le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 10,6 M€ en recul de -29,5 % par rapport au niveau élevé réalisé en 2024 . Le second semestre a contribué pour 5,7 M€ à comparer à 4,9 M€ au premier semestre. L'EMEA (-41% à 5,5 M€) et l'Asie Pacifique (-22% à 1,5 M€) ont été particulièrement impactées par l'absence de projets de taille importante comme cela avait été le cas en 2024 en Italie et en Espagne, ou en Indonésie. La France (-4.8% à 2,4M€) est restée solide soutenue par des projets avec ses principaux clients historiques. Sur la zone Amériques, l'Amérique du Nord (+51% à 0,8 M€) progresse avec le gain de nouveaux clients tandis que l'Amérique Latine (-40% à 0,4 M€) recule dans l'attente de la concrétisation des potentialités commerciales notamment au Brésil.

Bonne résilience du Groupe avec un EBITDA positif au second semestre

Le taux de marge brute [1] s'affiche à 79% du chiffre d'affaires , un niveau record au regard des performances historiques. Il atteint même 81% au second semestre confirmant la part très importante de la composante logiciels dans le mix d'activité.

Le groupe a poursuivi la gestion rigoureuse de ses charges opérationnelles dans ce contexte moins porteur. Les charges externes à 3,8 M€ sont ainsi restées quasi stables et les charges de personnel diminuent de 0,4 M€ à 6,5 M€, sous l'effet de rémunérations variables logiquement moins importantes qu'en 2024. L'effectif demeure stable. Les frais de recherche et de développement, intégralement comptabilisés en charges, s'élèvent à 3,9 M€ sur l'exercice, en diminution de -8,3% versus 2024.

Cette bonne maitrise des charges a permis de limiter la perte d'EBITDA à seulement -0,4M€ malgré la baisse de l'activité. L'EBITDA est redevenu positif au second semestre à hauteur de 0,3 M€ démontrant la capacité du Groupe à maitriser son point d'équilibre opérationnel.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions pour 0,9 M€ dont 0,3 M€ lié à des provisions, le résultat opérationnel courant ressort à -1,3 M€ contre 1,4 M€ en 2024. En l'absence de charges non courantes significatives, le résultat opérationnel ressort au même niveau à - 1,3 M€.

Le résultat net part du groupe intègre un résultat financier de -0,1 M€ et ressort à -1,4 M€.

Génération de trésorerie positive – Poursuite de la réduction de l'endettement net

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur l'exercice 2025 ressortent à +0,3 M€ . Les investissements sont restés très limités à 0,1 M€, permettant au Groupe de générer un free cash-flow positif de 0,2 M€ sur l'exercice.

La trésorerie disponible reste ainsi solide à 2,7 M€ malgré les remboursements de dettes financières réalisés sur l'exercice.

L'endettement financier net continue de se réduire et ressort à 4,9 M€ au 31 décembre 2025. Hors dettes locatives (IFRS 16) de 2,5 M€, il se réduit à 2,4 M€ . Les capitaux propres sont positifs à 0,7 M€ incorporant en IFRS un produit exceptionnel de 0,4 M€ (intégré en résultat dans les comptes sociaux en normes françaises).

Perspectives 2026

L'environnement de marché reste toujours complexe sur le début d'exercice 2026, avec des incertitudes amplifiées par les conflits géopolitiques, qui peuvent peser sur les décisions d'investissement.

ENENSYS Technologies aborde cependant 2026 avec ambition et l'objectif de renouer avec la croissance. Le Groupe s'est réorganisé en 2 pôles afin d'améliorer la visibilité de ses offres et de renforcer la spécialisation de ses équipes notamment sur le plan commercial.

Sur le pôle Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Streaming et Publicité ciblée), le Groupe poursuit activement ses actions commerciales à l'échelle mondiale. Depuis le début de l'exercice, le Groupe a notamment enregistré 2 contrats significatifs en Europe du Nord et en Asie du Sud-Est sur la Diffusion Terrestre et accélère son développement en Amérique Latine avec sa solution de diffusion TV numérique terrestre DTV+, dont ENENSYS est un pionnier technologique. Enfin, la feuille de route 5G a été renforcée avec l'annonce par TDF d'un déploiement sur trois ans visant une couverture de 28 millions de personnes d'ici 2028.

Comme chaque année, le Groupe participera au NAB Show qui se déroule cette année du 18 au 22 avril à Las Vegas, ENENSYS Technologies présentera sa solution DTV+, sa solution de monitoring ST2110 conçue pour la surveillance de la qualité du contenu de tous les flux non compressés ST2110 et son IPGuardX qui garantit une diffusion fluide et à haute densité des flux IP dans les environnements de diffusion, d'IPTV et d'OTT.

Sur le pôle Critical Communications , Defense & Space (CCDS) , afin de renforcer son organisation, ENENSYS annonce l'arrivée de Michel Corriou en tant que Directeur du pôle. Fort d'une solide expérience acquise notamment chez des équipementiers, Michel apportera son expertise reconnue dans les technologies de communication. Officier de réserve spécialiste, il est également chargé d'étude en systèmes de communication pour le Commandement de l'Appui Terrestre Numérique et Cyber (CATNC). Auparavant, il a été impliqué dans le montage et le développement du programme xG souveraine au sein de l'institut de recherche technologique b<>com puis de sa filiale Obvios dédiée aux réseaux privés 5G.

L'activité commerciale est particulièrement dense avec de nombreuses consultations. Le Mobile World Congress (MWC) 2026, qui s'est déroulé à Barcelone, du 2 au 5 mars, a confirmé une solide dynamique commerciale sur nos activités clés. Les solutions de communications critiques gagnent en visibilité, la multidiffusion s'imposant comme un levier essentiel de fiabilité des réseaux.

Enfin, le pôle CCDS répond à l'essor des constellations de satellites en orbite basse LEO en développant des solutions logicielles et reconfigurables capables de gérer des communications à très haut débit et faible latence, mettant en œuvre des flux massifs de données. L'entreprise ambitionne de jouer un rôle clé dans la souveraineté spatiale européenne, notamment via des projets comme IRIS².

Le Groupe vise ainsi un rebond de son activité en 2026 tout en conservant une gestion rigoureuse de ses charges.

Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires semestriel 2026 le 23 juillet 2026 après bourse

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Expert international en solutions de distribution de contenus, le Groupe ENENSYS Technologies déploie son savoir-faire autour de deux activités complémentaires : le Media & Entertainment (NextGen Broadcast : terrestre et satellite, Streaming et Publicité ciblée) et le pôle Critical Communications, Defense & Space .

Avec 100 M€ investis en R&D depuis sa création, le Groupe est reconnu pour ses solutions d'optimisation et de sécurisation des flux critiques. À travers ses marques ENENSYS et TestTree, il sert plus de 1,2 milliard d'utilisateurs dans le monde. En 2025, le Groupe a généré 10,6 M€ de chiffre d'affaires, confirmant sa forte empreinte internationale (77 % du CA).

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

fndiaye@actus.fr

[1] Chiffres d'affaires – achats consommés