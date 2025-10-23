ENENSYS TECHNOLOGIES : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son rapport financier semestriel au 30 juin 2025.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet https://www.enensys.com/fr/le-groupe-enensys/espace-investisseurs/documents-financiers/

Prochain rendez- vous : Publication du chiffre d'affaires annuel 2025 le 22 janvier 2026

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

fndiaye@actus.fr