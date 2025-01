ENENSYS TECHNOLOGIES : Forte progression du chiffre d'affaires en 2024 : +24% à 15,1 M EUR

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, publie son chiffre d'affaires annuel 2024.

Données auditées M€ 2023 2024 Variation France 2,52 2,52 -0,1% EMEA 7,67 9,41 +22,6% Amérique du Nord 0,57 0,55 -4,2% Amérique Latine 0,12 0,62 +420,4% Asie-Pacifique 1,24 1,95 +57,1% CA consolidé 12,13 15,05 +24,1%

ENENSYS Technologies réalise un exercice 2024 de très bonne facture en enregistrant un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en croissance de +24%. L'activité est restée dynamique tout au long de l'exercice avec deux semestres quasi équivalent en termes de chiffre d'affaires.

Cette performance conforte les choix stratégiques du Groupe, notamment les investissements en innovation et en visibilité commerciale qui permettent aux équipes de proposer aux clients une offre compétitive et diversifiée partout dans le monde.

Répartition du chiffre d'affaires par zones géographiques

La zone EMEA a contribué activement à la croissance avec un chiffre d'affaires de 9,4 M€ en hausse de +22,5%. La zone est représentative du positionnement du Groupe, avec des projets significatifs livrés aussi bien en diffusion terrestre, en particulier en Italie, qu'en solutions satellitaires ou en Critical Communications. La couverture géographique commerciale reste un atout majeur avec plus de 40 pays contributifs.

En France , l'activité est restée solide et stable à 2,5 M€ bénéficiant notamment de la montée en puissance du contrat avec Bouygues Télécom et d'un projet innovant TNT UHD de France Télévisions en partenariat avec TDF et Eutelsat au premier semestre pendant les jeux olympiques .

La zone Asie Pacifique a réalisé une bonne année en générant une croissance de +57%, avec notamment un projet d'envergure de référence au second semestre autour des solutions de publicité ciblée (AdsReach).

L'Amérique du Nord reste atone pour le 2 ème exercice consécutif dans l'attente d'un démarrage réel du marché en diffusion terrestre ATSC 3.0. Ralph Bachofen a été nommé au poste de directeur général US/Canada fin septembre 2024 pour redynamiser cette zone à fort potentiel (cf communiqué ).

L'Amérique Latine connait en revanche une très belle progression (+420%), fruit de la réorganisation interne commerciale avec notamment des contrats remportés en diffusion terrestre en DVB-T2 et en ATSC 3.0.

Des résultats attendus en progression

Le dynamisme commercial et la gestion rigoureuse des dépenses permettront une progression significative des résultats, plus forte que celle du chiffre d'affaires. La marge d'Ebitda devrait ainsi être supérieure à 10% sur l'ensemble de l'exercice.

Au 31 décembre 2024, le Groupe dispose également d'une trésorerie disponible confortable à 3,5 M€ et voit son endettement net continuer de se réduire exercice après exercice.

Perspectives

Le Groupe démarre l'année 2025 avec l'objectif de consolider sa trajectoire vertueuse mais en restant prudent en ce début d'exercice compte tenu des incertitudes sur la vigueur économique mondiale en 2025, qui peuvent ralentir ou reporter certains projets.

Le Groupe continuera de capitaliser sur ses offres diversifiées et innovantes qui visent à optimiser les coûts de diffusions et de distributions des contenus des clients . Les marchés visés restent porteurs à court et moyen terme. Le segment historique de la diffusion terrestre recèle encore de nombreuses opportunités à l'échelle mondiale avec la poursuite du déploiement de nouveaux standards. Les projets de « Satellite Communications » ou de « Critical Communications » continuent de monter en puissance et la demande grandit en matière de solutions de publicité ciblée.

ENENSYS Technologie sera comme en 2024 présent sur de nombreux salons internationaux afin de continuer de développer sa visibilité auprès des clients, avec le soutien de ses partenaires distributeurs dans toutes les zones géographiques. Les attentes seront, cette année, plus importantes en Amérique du Nord, sous l'égide de la nouvelle direction commerciale.

Enfin, ENENSYS Technologies explore de nouveaux débouchés pour ses solutions de pointe en « Satellite Communications », dans un marché spatial en plein expansion. Le Groupe a ainsi rejoint, d'une part, l'alliance New Space France ( www.alliancenewspace.fr ), qui soutient l'innovation et la collaboration de l'écosystème français dans le secteur spatial et, d'autre part, l'Institut Régional de l'Innovation Spatiale (IRISPACE) en Bretagne qui a pour objectif d'accompagner le développement des technologies spatiales et de leurs applications sur l'ensemble de la chaîne de valeur (plus d'information sur le site www.irispace.fr/ ).

Prochain rendez- vous : Publication des résultats annuels 2024 le 3 avril 2025 après bourse

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis plus de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 100 M€ investis dans la Recherche et Développement depuis sa création, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 15,1 M€ en 2024 dont 83% à l'International.

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

fndiaye@actus.fr