ENENSYS TECHNOLOGIES : Chiffre d'affaires au 1er semestre 2025 : 4,9 M EUR

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, publie son chiffre d'affaires au titre du 1 er semestre 2025.

Données auditées M€ S1 2023 S1 2024 S1 2025 Variation France 0,94 1,69 1,20 -28,7% EMEA 3,44 4,59 2,25 -51,0% Amérique du Nord 0,26 0,18 0,46 +146,9% Amérique Latine 0,07 0,34 0,05 -86,2% Asie-Pacifique 0,73 0,77 0,94 +22,8% CA consolidé 5,44 7,57 4,90 -35,3%

Au 1 er semestre 2025, ENENSYS Technologies a évolué dans un environnement de marché morose et incertain. Le climat économique mondial tendu, notamment en raison des discussions persistantes autour des droits de douane et des tensions géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient, accentue l'attentisme des donneurs d'ordre et retarde le lancement de nombreux projets. Dans ce contexte et en l'absence de livraisons de taille importante sur ce semestre, notamment en EMEA, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 4,9 M€ en recul de -35% par rapport à la base de comparaison élevée du 1 er semestre 2024 et de -10% par rapport au 1 er semestre 2023.

Répartition du chiffre d'affaires par zones géographiques

En France , l'activité est restée globalement solide à 1,2 M€ soutenue par des projets dans le secteur de la diffusion terrestre et OTT. La base de comparaison était particulièrement élevée en raison notamment de la livraison de solutions en 2024 dans le cadre de projets en lien avec les jeux olympiques.

La zone EMEA , qui avait été fortement contributrice à la croissance en 2024, a vu son activité sensiblement ralentir. Cette évolution s'explique notamment par la fin progressive de projets majeurs en diffusion terrestre, en Italie ou en Espagne par exemple, et le décalage du lancement de nouveaux projets. Le Groupe continue de s'appuyer sur son large déploiement dans la zone, avec des facturations dans plus de 35 pays sur le semestre.

Sur les autres zones, l'Asie Pacifique confirme sa bonne dynamique (+23% à 0,9 M€) avec plusieurs projets dans plusieurs pays comme l'Australie, l'Indonésie ou aux Philippines.

Aux Etats Unis le Groupe commence à ressentir les premiers effets positifs de sa réorganisation commerciale avec une progression de 147% à 0,5 M€. Le volume d'affaires reste néanmoins encore limité dans un marché toujours très attentiste notamment sur la diffusion terrestre ATSC 3.0.

Enfin, l'Amérique Latine n'a quasiment pas contribué sur ce semestre mais la prospection commerciale reste intense avec un certain nombre de projets identifiés en particulier au Brésil, qui se prépare au renouvellement de son réseau terrestre DTV+. Dans cette perspective, le Groupe participera au SET EXPO – événement de référence en Amérique Latine – qui se tiendra à São Paulo du 19 au 21 août 2025, afin de présenter ses dernières solutions technologiques.

Atterrissage semestriel

Le niveau d'activité réalisé sur ce semestre ne permettra pas d'atteindre le point d'équilibre opérationnel avec un EBITDA semestriel qui sera ainsi mécaniquement négatif.

Au 30 juin 2025, grâce à la bonne gestion du BFR, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible de 4,0 M€ supérieure de 0,8 M€ à celle du 31 décembre 2024.

Renforcement des actions dans les segments Critical Communication et Defense & Space

Au cours du premier semestre 2025, ENENSYS Technologies a intensifié ses initiatives sur deux axes stratégiques : Critical Communication et Defense & Space.

Dans le domaine des communications critiques, le Groupe a notamment participé au salon Critical Communication World (CCW), qui s'est tenu à Bruxelles du 17 au 19 juin. Cet événement a offert une excellente visibilité aux solutions développées par ENENSYS, et a permis de renforcer les contacts avec les acteurs-clés du secteur.

Concernant l'activité Defense & Space, le Groupe poursuit la structuration de son organisation, avec notamment le recrutement d'un collaborateur dédié à ce segment stratégique. ENENSYS, membre des clusters EDEN, Alliance NewSpace France et IRISPACE, a également pris part à la signature du Pacte Espace, lors du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE). Cette cérémonie officielle s'est tenue en présence de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et marque un engagement fort du Groupe dans le développement des capacités industrielles françaises dans le domaine spatial.

Perspectives

ENENSYS Technologies aborde le second semestre avec prudence malgré un « pipeline » commercial plutôt dense avec de nombreux projets identifiés pour les différentes offres du Groupe. L'environnement de marché ne devrait en effet pas évoluer fortement au cours des prochains mois ce qui continuera d'affecter le lancement des projets.

Le Groupe participera, comme chaque année, au salon IBC – événement de référence pour l'industrie des médias – qui se tiendra à Amsterdam du 12 au 15 septembre 2025. Cette présence constituera une opportunité stratégique pour renforcer la visibilité des solutions ENENSYS et poursuivre le développement commercial à l'international.

ENENSYS reste confiant dans sa capacité à réaliser un second semestre en amélioration par rapport au premier, tout en maintenant une gestion rigoureuse de ses coûts et une vigilance sur sa trésorerie.

Prochain rendez- vous : Publication des résultats semestriels 2025 le 2 octobre 2025 après bourse

