ENENSYS TECHNOLOGIES : Calendrier de communication financière 2024

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, publie l'agenda de ses prochains évènements de communication financière pour l'année 2024.

Jeudi 25 janvier 2024 après bourse : chiffre d'affaires annuel 2023

Jeudi 4 avril 2024 après bourse : résultats annuels 2023

Mercredi 29 mai 2024 : Assemblée Générale

Jeudi 25 juillet 2024 : chiffre d'affaires semestriel 2024

Jeudi 3 octobre 2024 : résultats semestriels 2024

Cet agenda est fourni à titre indicatif.

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.enensys.com

Suivez notre actualité sur https://www.linkedin.com/company/enensys-technologies

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Depuis près de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,7 M€ en 2022 dont plus de 90% à l'International.

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Fatou-Kiné N'Diaye

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

fndiaye@actus.fr