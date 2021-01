ENENSYS TECHNOLOGIES : AGENDA FINANCIER 2021

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, publie l'agenda de ses prochains évènements de communication financière pour l'année 2021.

Jeudi 28 janvier 2021 après bourse : chiffre d'affaires annuel 2020

: chiffre d'affaires annuel 2020 Jeudi 8 avril 2021 après bourse : résultats annuels 2020

résultats annuels 2020 Vendredi 30 avril 2021 : Mise à disposition du rapport financier annuel 2020

Mise à disposition du rapport financier annuel 2020 Jeudi 10 juin 2021 : Assemblée Générale

Assemblée Générale Jeudi 22 juillet 2021 : chiffre d'affaires semestriel 2021

chiffre d'affaires semestriel 2021 Jeudi 30 septembre 2021 : résultats semestriels 2021

Cet agenda est fourni à titre indicatif.

Il n'est pas envisagé de reprise de cotation avant mai 2021 (fin de la période d'observation de la procédure de sauvegarde, cf communiqué du 4 novembre 2020).

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort de 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree - et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13 M€ en 2019 dont plus de 80 % à l'International.

Contacts Guillaume Le Floch

Relations Investisseurs/Analystes

Tél : 01.53.67.36.70

enensys@actus.fr Vivien Ferran

Relations Presse

Tél : 01.53.67.36.34

vferran@actus.fr