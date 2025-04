Enensys Technologies aborde 2025 avec prudence

AOF - EN SAVOIR PLUS

Côté perspectives, Enensys ''aborde l'exercice 2025 avec prudence dans un contexte économique et politique mondial incertain".

(AOF) - Enensys Technologies, spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, a dévoilé un résultat net part du groupe de 1,50 million d'euros en 2024 effaçant le déficit de l'année 2023 de l'ordre de 35 000 euros. L'Ebitda s'affiche positif pour la quatrième année consécutive, s'élevant à 2,08 millions d'euros, en progression de 1,51 million. La marge brute est ressortie à 77% contre 78% un an auparavant. Le chiffre d'affaires de la société atteint 15,2 millions d'euros, en amélioration de 2,92 millions.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.