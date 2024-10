Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Enensys: en forte hausse après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 14:03









(CercleFinance.com) - Enensys Technologies bondit de 30% après la publication d'un résultat net de 0,6 million d'euros pour le premier semestre 2024, contre une perte symétrique un an auparavant, ainsi que d'un EBITDA positif à 0,9 million, représentant 11,8% du chiffre d'affaires.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 39% à 7,6 millions d'euros, notamment sur de bonnes dynamiques enregistrées en EMEA (+33%), en France (+80%) et en Amérique du Sud (+390%), autour de nombreux projets de diffusion terrestre ou satellitaire.



Malgré un contexte économique jugé toujours incertain, Enensys affirme qu'il 'entend récolter les fruits de ses actions commerciales et vise à confirmer la trajectoire engagée depuis plusieurs semestres'.





Valeurs associées ENENSYS TECHNO 0,91 EUR Euronext Paris +32,27%