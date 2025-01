Enensys: C.A. 2024 en forte hausse, mais discours prudent information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 15:49









(CercleFinance.com) - Enensys Technologies, un spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion publicitaire, a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en forte progression pour 2024, mais livré un message teinté de prudence à l'amorce de l'exercice 2025.



Le groupe, qui compte Bouygues Télécom et France Télévisions parmi ses principaux clients, indique avoir généré un chiffre d'affaires en hausse de 24% à 15,1 millions d'euros l'an dernier.



Grâce à la gestion rigoureuse de ses dépenses, Enensys explique tabler sur une progression 'significative' de ses résultats annuels, à un rythme plus marqué que la croissance de son chiffre d'affaires.



Sa marge opérationnelle (Ebitda) devrait ainsi ressortir à un niveau 'supérieur à 10%' sur l'ensemble de l'exercice écoulé.



'2024 marque le retour à une croissance dynamique des revenus et à une marge d'Ebitda supérieure à 10%', commentent les analystes de TP ICAP Midcap dans une note de réaction.



La société de Bourse, qui affiche une recommandation 'conserver' sur le titre avec un objectif de cours de 1,3 euro, évoque des 'résultats très encourageants que le groupe devra confirmer en 2025'.



Enensys, qui a traversé des périodes difficiles ces dernières année, assure démarrer l'année avec l'objectif de consolider sa trajectoire vertueuse.



Il déclare néanmoins rester prudent compte tenu des incertitudes pesant sur la vigueur économique mondiale en 2025, susceptibles selon lui de venir ralentir ou reporter certains projets.



Ce discours conduisait le titre à accuser un repli de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore une hausse de plus de 92% sur les six derniers mois.





