 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 185,81
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Enel relève son acompte sur dividende avec ses trimestriels
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 08:00

A l'occasion de sa publication à fin septembre, Enel fait part d'un acompte sur dividende au titre de 2025 de 0,23 euro par action, en hausse de 7% par rapport à l'acompte 2024, sa mise en paiement étant prévue à compter du 21 janvier 2026.

Le groupe énergétique italien estime qu'en 2025 son résultat courant net devrait légèrement dépasser le haut de sa fourchette cible (6,7 à 6,9 milliards d'euros) et son EBITDA ordinaire ressortir conforme à la sienne (22,9 à 23,1 MdsEUR).

Sur les 9 premiers mois de 2025, son résultat courant net a augmenté de 4,5% à 5,7 MdsEUR, favorisé par une baisse des charges financières, tandis que son EBITDA ordinaire s'est montré quasi-stable (+0,9%) à moins de 17,3 MdsEUR.

'La réduction des marges en Italie, tant dans le secteur de la distribution que dans celui de la production, a été plus que compensée par la contribution positive de l'Espagne et de la Colombie', précise-t-il au sujet de son EBITDA ordinaire.

A 59,7 MdsEUR, son chiffre d'affaires s'est accru de 3,6%, une variation 'principalement attribuable à l'augmentation des ventes de produits de base sur le marché de gros, dans un contexte de hausse des prix moyens'.

Valeurs associées

ENEL
8,956 EUR MIL 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 08:47 

    (Actualisé avec Rubis, Siemens Energy, Pluxee) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi ... Lire la suite

  • vallourec 2 (Crédit: / Crédit Vallourec)
    Vallourec accroit son RBE trimestriel en rythme séquentiel
    information fournie par Zonebourse 14.11.2025 08:45 

    Vallourec publie un RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de 210 millions d'euros au titre du 3e trimestre 2025, en hausse de 12% par rapport au trimestre précédent, en ligne avec le milieu de la fourchette prévisionnelle communiquée. Sur son principal segment ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRUCE BENNETT )
    USA: l'opérateur Verizon prévoit de supprimer près de 15.000 postes, selon le Wall Street Journal
    information fournie par Boursorama avec AFP 14.11.2025 08:11 

    Le géant américain des télécoms Verizon planifie de supprimer près de 15.000 postes, dans un contexte de compétition accrue entre les opérateurs aux Etats-Unis, selon des informations jeudi du Wall Street Journal (WSJ). Cette vague de suppressions d'emplois serait ... Lire la suite

  • Des drapeaux avec le logo d'Allianz, le plus grand assureur d'Europe, sont photographiés à Munich
    Allianz: Bénéfice au T3 +15% après le relèvement des perspectives
    information fournie par Reuters 14.11.2025 07:57 

    Allianz a affiché vendredi une hausse de 15% sur un an de son bénéfice net au troisième trimestre, au-dessus des attentes, au lendemain de relèvement de ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Le bénéfice de l'assureur allemand a été favorisé par la solidité ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank