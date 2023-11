Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: présente ses investissements et prévisions 2024/2026 information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce aujourd'hui ces prévisions d'investissement entre 2024 et 2026. Il a prévu un total d'investissements bruts d'environ 35,8 milliards d'euros grâce à des investissements accrus dans les réseaux.



Environ 18,6 milliards d'euros d'investissements bruts sont prévus dans les réseaux, axés sur l'amélioration de la qualité, de la résilience et de la numérisation.



Environ12,1 milliards d'euros d'investissements bruts dans les énergies renouvelables sont également prévus, avec des décisions d'investissement plus sélectives, investissant dans l'éolien terrestre, le solaire et le stockage par batterie.



Le Groupe prévoit de concentrer 49 % des investissements bruts en Italie, 25 % dans la péninsule ibérique, 19 % en Amérique latine et 7 % en Amérique du Nord.



En 2026, l'EBITDA Ordinaire du Groupe devrait croître entre 23,6 et 24,3 milliards d'euros et le Produit Ordinaire Net du Groupe devrait augmenter entre 7,1 et 7,3 milliards d'euros.





