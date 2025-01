Enel: lance une installation photovoltaïque aéroportuaire information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 13:00









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement du plus grand système photovoltaïque aéroportuaire d'Europe.



La nouvelle ferme solaire de 22 MWc de l'aéroport Leonardo da Vinci est la plus grande installation photovoltaïque sur le terrain d'un aéroport européen. Elle vise à réduire les émissions de CO.2 de plus de 11 000 tonnes par an.



Le projet, qui a été réalisé par le groupe Enel, marque une étape décisive dans le chemin de la décarbonisation d'Aeroporti di Roma (ADR), un objectif qui vise à faire en sorte que les aéroports de la capitale (Fiumicino et Ciampino) aient des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2030.



Francesca Gostinelli, responsable d'Enel X Global Retail, a déclaré : ' Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer un objectif ambitieux: la plus grande installation photovoltaïque de production d'énergie renouvelable en autoconsommation située dans un aéroport européen. Cette étape importante témoigne de l'engagement croissant d'ADR en faveur de l'efficacité énergétique et de la réduction des émissions'.





