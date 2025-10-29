 Aller au contenu principal
Enel lance LENE, sa nouvelle filiale 100% digitale dans l'énergie
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 14:27

Enel annonce le lancement de LENE, sa nouvelle société digitale dédiée à la fourniture d'électricité et de gaz, conçue pour répondre à l'évolution des usages clients et à la demande croissante de services en ligne. LENE propose des offres simples, transparentes et abordables, entièrement activables en ligne en quelques minutes.

Selon Enrico Zampone, responsable de LENE, la marque vise les clients privilégiant une expérience rapide et intuitive. Dotée d'une équipe issue de divers secteurs, LENE combine agilité numérique et solidité du groupe Enel pour offrir une expérience 'zéro contrainte'.

Le parcours client s'appuie sur des canaux 100% digitaux, notamment Goffredo, un assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle. Les offres d'électricité sont disponibles dès à présent, celles de gaz suivront en janvier 2026.

Enel confirme ainsi sa volonté d'accélérer la digitalisation de ses activités et de renforcer sa présence sur le segment des clients connectés.

Valeurs associées

ENEL
8,678 EUR MIL +0,15%
