Enel demeure une valeur attractive selon Jefferies
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 12:43
Jefferies observe des signes croissants d'une réorientation des investissements vers les énergies renouvelables en Europe, d'autant plus que le conflit au Moyen-Orient accentue l'urgence du développement des énergies propres et de l'indépendance énergétique.
L'analyste estime que la transition d'Enel vers les énergies renouvelables s'inscrit parfaitement dans ce contexte : après des années consacrées aux réseaux électriques, l'entreprise revient aux énergies renouvelables au moment opportun, selon Jefferies.
Le groupe vise une augmentation moyenne d'environ 4,6 GW par an au cours des trois prochaines années, soit environ 33 % de plus que les 3,4 GW par an installés ces cinq dernières années.
Pour soutenir cette progression, Enel prévoit d'investir environ 20 milliards d'euros dans les énergies renouvelables d'ici 2028, précise le bureau d'analyse.
Jefferies relève ses prévisions de BPA pour l'exercice 2028 d'environ 6 %, à 0,80 EUR/action. Ce chiffre se situe dans le bas de la fourchette de prévisions d'Enel, mais environ 2 % au-dessus du consensus.
"Enel se négocie actuellement à environ 13 fois son PER prévisionnel à un an, soit une décote d'environ 16 % par rapport à ses concurrents. Nous anticipons une réduction de cette décote à mesure que l'entreprise poursuit la mise en oeuvre et la réalisation de son plan de croissance" indique le bureau d'analyse.
Selon Jefferies, Enel demeure une valeur attractive en termes de valorisation. "Avec un rendement du dividende d'environ 6 % pour l'exercice 2026 et un TCAC du BPA d'environ 5 % jusqu'en 2029, l'action semble intéressante, se négociant à un PER prévisionnel à un an d'environ 13".
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