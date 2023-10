Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Enel: cède 271 M$ d'actifs renouvelables aux USA à ORMAT information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 17:29









(CercleFinance.com) - Enel annonce que sa filiale en propriété exclusive, Enel Green Power North America (' EGPNA '), a signé un accord avec ORMAT Technologies (' ORMAT ') pour la vente d'un portefeuille d'actifs renouvelables aux États-Unis d'un montant total de 271 millions de dollars américains.



Le portefeuille comprend environ 150 MW d'installations géothermiques et solaires opérationnelles.



L'opération est conforme aux priorités stratégiques d'Enel, tirant parti de la rotation des actifs pour favoriser le retour sur capitaux employés à l'appui des futurs plans de développement tout en parvenant à une simplification progressive de la structure du Groupe.



La transaction globale devrait générer un effet positif sur la dette nette consolidée du Groupe Enel d'environ 255 millions d'euros et un impact négatif d'environ 35 millions d'euros sur l'EBITDA déclaré du Groupe, sans avoir d'impact sur les résultats économiques ordinaires du Groupe.



La transaction concerne l'intégralité du portefeuille géothermique d'Enel aux États-Unis ainsi que plusieurs petites centrales solaires.





