Enel: accord de financement durable de 756 ME

(Zonebourse.com) - Enel a annoncé vendredi la signature d'un accord de financement multi-devises avec Citi et le fonds danois EIFO, pour un montant maximal de 756 millions d'euros. Ce dispositif, lié aux relations d'affaires du groupe avec les fournisseurs danois, vise à soutenir ses investissements durables.



La première tranche, d'un montant de 500 millions de dollars (environ 430 millions d'euros), a été souscrite par Enel Finance International. L'accord s'inscrit dans la stratégie du groupe de diversification de ses financements liés à la durabilité.



Le directeur financier Stefano De Angelis souligne que l'opération permet d'accéder à des solutions compétitives tout en renforçant la stratégie d'approvisionnement.





