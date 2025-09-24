Enel a lancé une obligation multi-tranches pour un montant total de 4,5 Mds$
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 13:45
L'émission, garantie par Enel, a été sursouscrite environ 3 fois, avec des ordres totaux d'un montant d'environ 14,4 milliards de dollars américains.
'L'ampleur de la transaction, le placement le plus important d'une électricien européenne en 2025 à ce jour, ainsi que la demande et les conditions économiques rencontrées témoignent de la reconnaissance par le marché de la solidité et de la crédibilité du plan stratégique du Groupe et de son exécution dans les délais' indique la direction.
Le produit de l'émission devrait être utilisé pour financer les besoins de financement ordinaires du Groupe, y compris le refinancement de la dette arrivant à échéance.
L'émission s'est vu attribuer la note provisoire de BBB par Standard & Poor's, BBB+ par Fitch et Baa1 par Moody's.
