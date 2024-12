Enel: a finalisé la cession à Masdar information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Enel a finalisé la cession à Masdar, leader de l'énergie propre aux Émirats arabes unis, d'une participation minoritaire, de 49,99 % du capital, dans EGPE Solar.



Cette entité détient les actifs photovoltaïques (PV) opérationnels d'Endesa en Espagne pour une capacité installée globale d'environ 2 GW.



Masdar a versé environ 850 millions d'euros pour l'acquisition de 49,99 % du capital social d'EGPE Solar. La valeur d'entreprise à 100 % d'EGPE Solar s'élève à environ 1,7 milliard d'euros.



La transaction s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à long terme avec Masdar, qui prévoit également des contrats d'achat d'électricité (PPA) de 15 ans en vertu desquels Endesa, par l'intermédiaire d'une filiale, devrait acquérir 100 % de l'énergie générée par les actifs photovoltaïques.



La transaction a permis de réduire la dette nette consolidée du groupe Enel d'environ 850 millions d'euros en 2024. Enel garde le contrôle et consolide entièrement EGPE Solar dans ses comptes.







Valeurs associées ENEL 6,80 EUR MIL -0,10%