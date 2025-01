Enel : -5% à 6,80E, efface tous ses gains depuis le 23/12 information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - Alors que l'Euro-Stoxx50 (dont il est une des composantes) gagne +5% depuis le 1er janvier, Enel chute de -5% au contact du support des 6,80E, effaçant ainsi tous ses gains depuis le 23/12.

La correction qui vient de s'amorcer sous 7,20E pourrait se prolonger jusqu'au retracement du plancher des 6,56E du 20 novembre dernier.





Valeurs associées ENEL 6,81 EUR MIL -4,84%