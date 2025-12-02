Endeavour Silver chute après la vente d'obligations convertibles de 300 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions cotées en bourse d'Endeavour Silver Corp EXK.N ont baissé de 4,6 % avant bourse à 8,97 $ après que la société minière canadienne a obtenu une augmentation de capital ** Endeavour a annoncé lundi en fin de journée la fixation du prix d'un placement privé d'obligations convertibles à 0,25 % de 300 millions de dollars échéant en 2031

** Le prix de conversion initial d'environ 12,455 $ représente une prime de 32,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 9,40 $ ** Les actions d'EXK cotées aux États-Unis ont chuté de 5,3 % lundi après avoir dévoilé l'offre pour rembourser sa facilité de crédit auprès d'ING Capital et de Société Générale, pour financer l'avancement de son projet Pitarrilla au Mexique, et à des fins générales de l'entreprise, y compris des opportunités stratégiques

** Jusqu'à lundi, les actions d'EXK ont augmenté de 157% depuis le début de l'année ** L'argent au comptant XAG= est actuellement en baisse de 1,7 % à 57,01 $ l'once mardi, en recul par rapport au record de atteint lundi