Encore une belle cession par l'IDI en 2023 : multiple 2,1

L’IDI, RAISE Invest et Tikehau Capital annoncent la cession de leur participation majoritaire au sein du Groupe Ateliers de France, spécialiste français de la restauration du patrimoine et de l’artisanat décoratif haut de gamme, à un tour de table mené par les fondateurs et dirigeants qui, accompagnés de 150 managers et salariés, deviennent actionnaires majoritaires du groupe. A cette occasion, le pôle Industries Culturelles et Créatives de Bpifrance, actionnaire historique, cède également sa participation et Bpifrance, via ses équipes Large Cap, entre au capital de la société aux côtés des fondateurs-dirigeants et d’un investisseur nord-américain.

Marco de Alfaro, Partner de l’IDI, déclare : « Avec un triplement de taille et la réalisation d’une stratégie de croissance externe dynamique, nous sommes ravis d’avoir accompagné Antoine Courtois et ses équipes dans ce changement d’échelle du Groupe Ateliers de France. L’IDI réalise un multiple de 2,1x sur cette opération. Les perspectives de développement par croissance organique et externe restent nombreuses pour le Groupe qui peut s’appuyer sur des savoir-faire d’excellence uniques et historiques, une image de marque forte et reconnue, et un remarquable historique de croissance. »