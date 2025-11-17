Encore un autre tour de financement (Crossject)

Encore un autre tour de financement

QUESTION DE FINANCEMENT

Crossject a levé €5m grâce à l’émission d’obligations convertibles. La direction indique que ce tour de financement devrait répondre aux besoins de financement jusqu’à l’octroi de l’EUA. Nous intégrerons ce financement, en tenant compte des avantages de la trésorerie supplémentaire et du potentiel de dilution. Cependant, en raison du montant et de la nature de l’émission, l’impact sur nos chiffres sera limité.

ACTUALITÉ

Crossject a annoncé la réalisation d’une levée de fonds de €5m.

ANALYSE

Crossject a réalisé une levée de fonds de €5m, entièrement souscrite par des fonds gérés par Vatel Capital SA. La transaction a impliqué une émission réservée de trois tranches d’obligations convertibles, avec des taux d’intérêt annuels en espèces compris entre 7,5% et 9,5%, sur une durée de 3 à 5 ans, et un prix de conversion fixe de 2,65 € par action, représentant une prime de 9,8% sur un VWAP de clôture de 10 jours.

Cette transaction pourrait entraîner l’émission de jusqu’à 1 886 790 nouvelles actions ordinaires, chacune ayant une valeur nominale de 0,10 €, représentant potentiellement environ 3,52% du capital social sur une base non diluée. La moitié des fonds sera affectée au développement et à l’enregistrement de ZEPIZURE, couvrant les coûts d’exploitation associés en plus des coûts de R&D remboursés par BARDA. Les fonds restants soutiendront d’autres activités de R&D, des investissements dans des installations de fabrication, et des besoins généraux de l’entreprise, y compris le remboursement de certaines obligations financières.

Selon la direction, cette transaction devrait couvrir les besoins de financement jusqu’à l’octroi de l’EUA. Cependant, il est à noter qu’en septembre 2025, Crossject a obtenu un financement supplémentaire de 11,3 millions d’euros pour la R&D de la part de BARDA. Cela suggère une approche prudente du groupe, qui n’est peut-être pas entièrement rassurante concernant l’approbation anticipée de l’EUA, mais reflète la prudence de la direction.

IMPACT

Nous intégrerons les obligations convertibles dans notre modèle, équilibrant les avantages d’un cash supplémentaire avec le potentiel d’une dilution accrue. Compte tenu de la taille et des caractéristiques de l’émission, l’impact sur nos chiffres sera minime.