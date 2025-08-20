EnCore Energy chute après la vente d'une dette convertible de 100 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - **Les actions du producteur d'uranium enCore Energy

EU.O ont baissé de 10,1 % avant la cloche à 2,32 $ après avoir obtenu une augmentation de capital **enCore , basée à Dallas, Texas,a annoncé tôt ce mercredi () l'émission de 100 millions de dollars d'obligations convertibles à 5 ans à 5,5 %

** La taille de l'offre a été augmentée de 75 millions de dollars

** Le prix de conversion initial est fixé à 3,29 $, soit 27,5 % de plus que le prix de clôture de l'action (2,58 $)

** enCore a l'intention d'utiliser 10,6 millions de dollars du produit net de l'offre pour rembourser les montants impayés dans le cadre de son accord de prêt, et le reste pour les besoins généraux de l'entreprise

** Elle prévoit également d'utiliser 10 millions de dollars pour des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour compenser la dilution potentielle; le prix plafond de 4,52 $ est une prime de 75 % par rapport à la dernière vente de l'action

** Avec ~187,1 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière de 483 millions de dollars jusqu'à mardi

** Les actions de enCore ont chuté de 9,5 % mardi, ce qui porte la perte annuelle à 24 % ** Début mars, la société a déclaré avoir acquis 5 900 acres de terres privées situées à proximité de son projet d'uranium Alta Mesa au Texas ** Les 6 analystes considèrent les actions de enCore comme "achetées" et la prévision médiane est de 4,50 $, selon les données de LSEG