EnCore Energy bénéficie de l'expansion du projet d'uranium Alta Mesa

18 août - ** Les actions de la société d'uranium enCore Energy EU.O sont en hausse de 1,8 % à 2,79 $ en pré-marché

** La société déclare avoir acquis 5 900 acres de terres privées à Tacubaya, adjacentes et à l'est de son projet d'uranium Alta Mesa

** Cette acquisition devrait permettre d'alimenter davantage l'usine centrale de traitement de l'uranium par récupération in situ d'Alta Mesa et d'en prolonger la durée de vie

** L'exploration initiale commencera par 200 trous de forage dans deux zones clés, à l'aide de quatre appareils de forage d'ici la fin de l'année

** L'acquisition fait partie de la coentreprise du projet d'uranium Alta Mesa entre enCore Energy et Boss Energy

** À la dernière clôture, les actions d'enCore ont baissé d'environ 20 % depuis le début de l'année