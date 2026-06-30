enCore Energy annonce que la NRC a renouvelé la licence pour le projet Dewey Burdock ; le cours de l'action progresse

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30 juin - ** Le titre du producteur d'uranium enCore Energy

EU.O progresse de 6,8 % à 1,4 $ en pré-ouverture

** La société indique que la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC) a accordé un renouvellement de 20 ans de la licence d’exploitation des matières brutes pour le projet d’extraction in situ d’uranium Dewey Burdock, dans le Dakota du Sud

** La société précise que le projet Dewey Burdock est un important projet d’exploitation d’uranium par récupération in situ (ISR) destiné à soutenir l’approvisionnement national en uranium

** Ce renouvellement fait suite à des autorisations antérieures de la NRC, notamment l’évaluation environnementale, la conclusion d’absence d’impact significatif, l’accord programmatique et le rapport final d’évaluation de la sécurité

** La société précise que, bien que les autorisations fédérales aient été obtenues, le projet nécessite encore des autorisations supplémentaires au niveau de l’État du Dakota du Sud avant de pouvoir entrer en exploitation à plein régime

** Le Bureau of Land Management a autorisé le début des travaux de construction sur certaines parties des terres publiques concernées par le projet, précise la société

** À la dernière clôture, l'EU affichait une baisse de 46,4 % depuis le début de l'année