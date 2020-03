Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Réponses monétaires et budgétaires au coronavirus dans le monde Reuters • 06/03/2020 à 16:28









6 mars (Reuters) - Face à l'épidémie de coronavirus, les responsables politiques et les banques centrales ont adopté une série de mesures, allant de la baisse des taux d'intérêt à un soutien budgétaire, pour atténuer l'impact sur l'économie. Voici les réponses des principales économies de la planète face à la propagation du virus, qui a fait plus de 3.000 morts depuis son apparition en décembre en Chine. ETATS-UNIS La Réserve fédérale américaine a annoncé mardi une baisse de ses taux de 50 points de base à 1%-1,25% pour protéger la première économie du monde contre les effets du coronavirus, une première depuis la crise financière de 2008-2009. Jeudi, le Sénat américain a approuvé un projet de loi de financement de 8,3 milliards de dollars (7,4 milliards d'euros) pour aider les autorités fédérales et locales à lutter contre le virus et à développer notamment un vaccin. CHINE La Chine a annoncé jeudi avoir débloqué 110,48 milliards de yuans (14,3 milliards d'euros) pour financer la lutte contre l'épidémie. La banque centrale chinoise avait auparavant baissé de dix points de base son taux préférentiel de prêt à 4,05%. Le pays envisage aussi des baisses d'impôt progressives pour aider les petites et moyennes entreprises en difficulté et une augmentation des dotations aux gouvernements locaux durement touchés par l'épidémie. JAPON Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Haruhiko Kuroda, s'est engagé à injecter plus de liquidités sur les marchés et à intensifier les achats d'actifs. La banque centrale japonaise pourrait également adopter une série de mesures pour s'assurer que les entreprises touchées par l'épidémie ne soient pas confrontées à une crise financière avant la fin de leur exercice, clos en mars, selon des sources proches de la BoJ. Le gouvernement japonais s'est enfin dit prêt à mettre en oeuvre des mesures de relance budgétaire pour protéger l'économie. BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE La BCE espère ne pas avoir à agir sur les taux avant la réunion de politique monétaire du conseil des gouverneurs prévue le 12 mars. L'institut de Francfort a cependant organisé mardi soir une réunion téléphonique, non prévue à l'agenda, pour discuter des mesures à prendre face à l'épidémie, notamment en cas de crise de liquidités. La BCE a également demandé aux banques de la zone euro d'examiner leurs plans de secours et les mesures qu'elles peuvent adopter pour atténuer un éventuel impact, selon une note consultée par Reuters. L'UNION EUROPÉENNE L'Union européenne s'est dite prête à accorder aux pouvoirs nationaux une marge de manoeuvre budgétaire pour faire face à l'épidémie et pourrait décider d'une action plus concertée si l'impact sur l'économie s'aggravait, selon ses dirigeants. Les ministres des Finances des Etats membres du bloc communautaire ont en outre estimé le 4 mars que l'impact de l'épidémie sur l'économie constituait une urgence et une situation hors de contrôle. FRANCE Le ministre français de l'Economie et des Finances a déclaré mercredi que le gouvernement et la zone euro devaient se tenir prêts à intervenir sur le plan budgétaire pour soutenir les entreprises. Bruno Le Maire, qui a décrété l'état d'urgence économique face au coronavirus, a proposé plusieurs mesures d'accompagnement aux entreprises, allant de la suspension du paiement de certains impôts et cotisations à la garantie par Bpifrance des crédits de trésorerie des PME en difficulté. ALLEMAGNE Le parti conservateur de la chancelière allemande Angela Merkel est divisé sur l'opportunité d'un soutien budgétaire face à l'épidémie. Les experts en la matière estiment toutefois que Berlin dispose d'une marge de manoeuvre budgétaire d'au moins 17 milliards d'euros. Certains pensent même qu'un plan de soutien de 50 milliards est tout à fait envisageable sans pour autant porter atteinte à l'excédent budgétaire du pays. GRANDE BRETAGNE Andrew Bailey, le nouveau gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), estime qu'une décision sur les taux est pour le moment prématurée et que la banque centrale devrait attendre d'y voir plus clair sur l'impact économique du virus. Il a cependant noté qu'une aide était nécessaire pour les entreprises touchées par la crise sanitaire. Le gouvernement fera un point le 11 mars lors de la présentation du budget devant le Parlement. ITALIE L'Italie, pays le plus touché par l'épidémie en Europe, prévoit de creuser le déficit 2020 de 0,35%, en raison d'une hausse de cinq milliards des dépenses pour combattre l'épidémie. Jeudi, Rome a dit qu'elle allait envoyer une lettre à la Commission européenne pour l'avertir du changement dans sa prévision de déficit, initialement fixée à 2,2% du PIB. CANADA La Banque du Canada a abaissé son taux à 1,25%, contre 1,75% en réponse à l'épidémie. Il faut remonter à la crise financière de 2009-2009 pour voir une baisse de 50 points de base des taux de la banque centrale. CORÉE DU SUD En Corée du Sud, pays le touché par l'épidémie en dehors de la Chine continentale, le gouvernement a annoncé un plan de soutien de 11.700 milliards de wons (8,63 milliards d'euros). (Carmel Crimmins; avec Leigh Thomas; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.