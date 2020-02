Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Principaux récompensés à la 92e cérémonie des Oscars Reuters • 10/02/2020 à 05:30









LOS ANGELES, 10 février (Reuters) - Voici les principaux gagnants de la 92e cérémonie des Oscars, les plus hautes distinctions de l'industrie cinématographique américaine, remises dimanche à Los Angeles par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Meilleur film : "Parasite" Meilleur acteur : Joaquin Phoenix pour "Joker" Meilleure actrice : Renée Zellweger pour "Judy" Meilleur réalisateur : Bong Joon-ho pour "Parasite" Meilleur second rôle masculin : Brad Pitt pour "Once upon a time in Hollywood" Meilleur second rôle féminin : Laura Dern pour "Marriage Story" Meilleur scénario original : "Parasite" Meilleur scénario adapté : "Jojo Rabbit" Meilleur film d'animation : "Toy Story 4" Meilleur film documentaire : "American Factory", de Julia Reichert et Steven Bognar Meilleur film en langue étrangère : "Parasite" de Bong Joon-ho Meilleure chanson originale : "(I'm Gonna) Love Me Again" - "Rocketman" (Jill Serjeant et Dan Whitcomb, version française Arthur Connan)

