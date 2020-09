Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-Les principaux protagonistes du procès des attentats de janvier 2015 Reuters • 02/09/2020 à 00:01









PARIS, 2 septembre (Reuters) - Le procès des attentats qui ont visé la rédaction du journal Charlie Hebdo et un magasin casher du 7 au 9 janvier 2015, faisant au total 17 morts, s'ouvre mercredi devant une Cour d'assises spécialement constituée de magistrats professionnels au Tribunal judiciaire de Paris. Les trois auteurs des attaques, les frères Chérif et Saïd Kouachi et leur ami Amedy Coulibaly, ont été tués par la police. Quatorze complices présumés vont être jugés, dont 11 seront présents dans le box des accusés. Voici les principaux protagonistes du procès: CHÉRIF ET SAÏD KOUACHI Chérif Kouachi a intégré alors qu'il avait à peine 20 ans la "filière des Buttes-Chaumont", qui a envoyé une dizaine de Français combattre l'armée américaine en Irak entre 2003 et 2005. Lui-même a été arrêté juste avant son départ en 2005. Il s'est lié en prison avec Amedy Coulibaly, le futur tueur de l'Hyper Cacher, et avec d'autres figures du djihadisme. Il aurait entraîné son frère aîné, Saïd, dans sa dérive meurtrière. Chérif Kouachi s'est rendu à l'été 2011 au Yémen, où il aurait été mandaté pour s'attaquer à Charlie Hebdo, dont le rédacteur en chef, Charb, avait été inscrit sur une liste de "personnes à abattre" par Al Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) après la publication de caricatures du prophète Mahomet en 2006. L'attentat des frères Kouachi contre Charlie Hebdo a fait 12 morts le 7 janvier 2015. AMEDY COULIBALY Condamné à plusieurs reprises pour des faits de droit commun, notamment des braquages, Amedy Coulibaly a rencontré Chérif Kouachi en 2006 dans la prison Fleury-Mérogis, où il s'est radicalisé au contact d'autres détenus islamistes, dont le vétéran du djihad algérien Djamel Beghal. Cela lui vaudra un nouveau séjour en prison au début des années 2010, pour avoir planifié une tentative d'évasion de Smaïn Aït Ali Belkacem, l'artificier des attentats du Groupe islamiste armé (GIA) algérien dans le RER parisien en 1995. Devenu inséparable de Chérif Kouachi, il s'est imprégné de l'antisémitisme virulent de son ami, que le prédicateur de la filière des Buttes-Chaumont, Farid Benyettou, avait dû dissuader de s'en prendre à des magasins juifs avant son départ avorté pour l'Irak en 2005. Il a prêté allégeance à l'Etat islamique avant de tuer une policière municipale à Montrouge et quatre hommes de confession juive dans l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes. ALI RIZA POLAT Présenté par les enquêteurs comme le "bras droit" d'Amedy Coulibaly, Ali Riza Polat, un délinquant franco-turc de 35 ans, est le principal accusé dans le box. Poursuivi pour complicité d'assassinat terroriste, il risque la prison à perpétuité. Selon le dossier d'accusation, le nom d'Ali Riza Polat est apparu à tous les stades de l'enquête sur le parcours meurtrier d'Amedy Coulibaly. Il est notamment accusé de lui avoir rapporté de Belgique les armes qui ont servi à l'Hyper Cacher, mais aussi à Charlie Hebdo, six mois avant les attaques. Les procureurs du Parquet national antiterroriste (Pnat) chercheront à démontrer pendant le procès qu'il n'était pas un simple pourvoyeur d'armes, mais qu'il était au courant dans les moindres détails des projets d'attentats. MOHAMED BELHOUCINE Soupçonné d'avoir rédigé le serment d'allégeance à l'Etat islamique d'Amedy Coulibaly, dont il était le mentor religieux, Mohamed Belhoucine est l'autre accusé risquant une peine de prison à perpétuité pour complicité d'assassinat terroriste. Mais il n'assistera pas au procès. Comme son frère Mehdi et l'épouse religieuse de Coulibaly, Hayat Boumedienne, eux aussi accusés dans cette affaire, Mohamed Belhoucine a quitté la France pour la Syrie, via la Turquie, quelques jours avant les attaques de janvier 2015. Les frères Belhoucine sont présumés morts en zone irako-syrienne, mais leur décès n'ayant pas pu être attesté de manière certaine, ils seront jugés par contumace. S'ils devaient refaire surface un jour, ils bénéficieraient d'un nouveau procès. HAYAT BOUMEDIENNE Le sort d'Hayat Boumedienne, seule femme parmi les accusés, est incertain. Un temps considérée morte dans un bombardement en Syrie, sur la base de témoignages, elle aurait en fait toujours été en vie fin 2019, date à laquelle elle se serait évadée du camp de prisonnières d'Al Hol, contrôlé par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie, selon la déposition faite par une veuve de djihadiste à son retour en France. Elle fait de nouveau l'objet d'une enquête pour "association de malfaiteurs terroristes criminelle" depuis mai 2020 et encourt 20 ans de prison. Interrogé lundi sur France Info, le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard, a dit ne pas avoir davantage d'information à son sujet : "Il y a quelques mois elle était encore en vie, aujourd'hui l'est-elle encore? Je l'ignore totalement." Hayat Boumedienne a été après les attentats de janvier 2015 la personne la plus recherchée de France, mais elle avait quitté le territoire national quelques jours plus tôt. Amedy Coulibaly, de dix ans son aîné, l'a lui-même conduite à Madrid où elle a pris un avion pour Istanbul, puis gagné la Syrie. L'Etat islamique l'a utilisée pour sa propagande en publiant son témoignage, accompagné de photos de la jeune femme en niqab (voile intégral) s'entraînant au tir à l'arbalète pendant une visite qu'elle et son mari avaient rendu en 2010 au djihadiste algérien Djamel Beghal, à l'époque en résidence surveillée dans le Cantal. PETER CHÉRIF C'est le "quinzième homme" du procès. D'origine antillaise par son père, ce vétéran du djihad français est soupçonné d'avoir été le donneur d'ordre de l'attaque contre Charlie Hebdo, mais les enquêteurs ne disposent pas de preuve formelle à ce sujet. Peter Chérif a été arrêté en décembre 2018 après un séjour au Yémen. L'instruction du dossier Charlie Hebdo étant à l'époque terminée, il fera l'objet d'un procès séparé. Peter Chérif sera appelé à témoigner par visioconférence sur la responsabilité d'Al Qaïda dans la péninsule arabique dans l'attentat contre Charlie Hebdo. Avant le Yémen, cet ancien membre de la filière des Buttes-Chaumont avait déjà combattu avec Al Qaïda en Irak, où il avait été fait prisonnier et détenu dans la prison d'Abou Ghraïb, de sinistre réputation en raison d'exactions filmées par les matons américains, puis dans celle de Mossoul dont il s'était évadé. Figurant sur la liste américaine des djihadistes les plus recherchés, Peter Chérif a vécu entre le Yémen et peut-être la Syrie dans les années 2010, jusqu'à son arrestation lors d'une opération conjointe des services de renseignement français et américains à Djibouti. (Tangi Salaün)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.