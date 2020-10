Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRÉ-Les principales modalités du nouveau confinement en France Reuters • 29/10/2020 à 11:00









PARIS, 29 octobre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un nouveau confinement généralisé en France pour faire face à une deuxième vague d'épidémie de coronavirus. Les restrictions seront cependant allégées dans certains domaines. Voici les principales modalités de ce nouveau confinement, en vigueur dès vendredi et au moins jusqu'au 1er décembre, qui seront détaillées en fin de journée par le Premier ministre Jean Castex : TRANSPORTS L'ensemble des services de transport sera maintenu jusqu'à dimanche, a déclaré le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari sur LCI. La règle dite des "100 kilomètres" autour du domicile instaurée après la levée du premier confinement en mai n'existe pas pour ce nouveau confinement, a-t-il ajouté. Pour les trajets longue distance, la règle s'appliquera plus strictement après le week-end, marqué par les retours des vacances de la Toussaint. Pour les métros, les modalités feront l'objet de concertations à partir de lundi. TRAVAIL Les usines, les exploitations agricoles et les chantiers du BTP continueront de fonctionner. PARCS, JARDINS Les parcs et jardins resteront ouverts, a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur RTL. ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES Les crèches, écoles, collèges et lycées resteront ouverts avec un protocole sanitaire renforcé. Il faudra une attestation pour conduire ses enfants dans les établissements scolaires. Le port du masque sera étendu pour les enfants du primaire dès l'âge de six ans, a précisé Jean Castex devant l'Assemblée nationale. CIMETIÈRES Les cimetières et les fleuristes resteront ouverts pour le week-end de la Toussaint. COMMERCES Tous les commerces considérés comme "non essentiels" seront fermés, y compris les bars et les restaurants. Les marchés alimentaires resteront ouverts, sauf décision contraire des préfets, a indiqué Jean Castex. SPORT Les compétitions sportives professionnelles peuvent continuer, "puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés", a déclaré Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports. CULTURE Les cinémas et les salles de spectacle vivant (théâtres, cabarets, salles de concert, opéras) seront fermés. (Service France)

