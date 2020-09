Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRÉ -Les principales mesures du plan de relance français Reuters • 03/09/2020 à 14:22









PARIS, 3 septembre (Reuters) - Principales mesures prévues par le plan de relance de 100 milliards d'euros présenté jeudi par le gouvernement français : TRANSITION ECOLOGIQUE Le gouvernement souhaite dédier 30 milliards d'euros au financement de la transition écologique. * Sur cette enveloppe, 11 milliards d'euros seront fléchés vers les transports, dont 4,7 milliards vers le ferroviaire dans le but d'augmenter le transport de marchandises et d'ajouter des lignes régionales. Près de deux milliards d'euros serviront à compenser les pertes de la SNCF liées à la baisse de trafic lors de la crise du coronavirus. Le plan compte par ailleurs développer l'usage du vélo dans les villes et les transports en commun. * 6,7 milliards d'euros seront consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés dont une enveloppe de 2 milliards d'euros pour un dispositif baptisé "ma prime rénov'". * Deux milliards d'euros seront dédiés sur deux ans à l'industrie de l'hydrogène, présentée comme un élément clé de la transition énergétique. L'objectif est d'investir 7 milliards d'euros dans ce secteur d'ici 2030. * Deux milliards d'euros seront utilisés pour inciter les consommateurs à acheter des voitures électriques et deux autres milliards financeront la recherche et développement d'un avion plus propre. * 1,2 milliard aideront les agriculteurs à modifier leurs pratiques afin de mieux les adapter à la protection de l'environnement. * Deux milliards d'euros seront encore consacrés au recyclage et à l'économie circulaire. AUGMENTER LA COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE Une deuxième série de mesures, estimées à 35 milliards d'euros, doit permettre d'améliorer la compétitivité économique de la France. * Ces mesures comprennent une baisse des impôts de production de 20 milliards d'euros sur deux ans. * Un milliard d'euros d'aides seront consacrées à la relocalisation industrielle, dont 600 millions d'euros dans cinq secteurs stratégiques comme la santé, l'électronique ou encore l'agroalimentaire. * Le Programme d'investissement d'avenir (PIA), programme d'investissement de long terme initié par l'Etat en 2010, mobilisera onze milliards d'euros sur les deux prochaines années pour soutenir l'innovation. COHÉSION SOCIALE ET TERRITORIALE Un troisième train de mesures de 35 milliards d'euros sera consacré au maintien de l'emploi, à la formation et à la solidarité. Le Premier ministre s'est donné pour objectif de créér 160.000 emplois en 2021. * Les mesures annoncées par le gouvernement fin juillet au titre du Plan Jeunes, qui visent à offrir un débouché aux 750.000 jeunes arrivant sur le marché du travail en 2020, coûteront 6,7 milliards d'euros. Il s'agit d'aides à l'embauche pour les jeunes et les apprentis, de la création de 200.000 places de formation orientées vers les métiers d'avenir et de la création de 300.000 parcours d'insertion subventionnés par l'Etat, comme des Parcours Emploi Compétences (PEC) ou encore la Garantie Jeune. * Quelque 7,6 milliards d'euros seront consacrés au financement du dispositif d'activité partielle de longue durée (ALPD), nouvelle formule de l'activité partielle qui permet aux entreprises de diminuer en partie leur activité tout en maintenant les emplois. Sur cette enveloppe, un milliard d'euros servira à financer la formation des salariés concernés par ce dispositif. * A cela s'ajoute un peu moins d'un milliard d'euros pour financer les formations menant aux métiers des filières qui seront soutenues par le plan de relance. * Outre les mesures de formation et de maintien d'emploi, le plan de relance comprend des mesures d'investissement dans le secteur médico-social d'un montant de 6 milliards d'euros, tel que promis lors du "Ségur de la Santé". * Plus de 5,2 milliards d'euros seront également consacrés aux collectivités locales. (Leigh Thomas et Caroline Pailliez, édité par Jean-Stéphane Brosse)

