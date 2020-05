Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client ENCADRE-France-Les engagements des acteurs de la filière automobile Reuters • 26/05/2020 à 19:31









PARIS, 26 mai (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi un plan de soutien de quelque huit milliards d'euros à la filière automobile française fortement éprouvée par la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus et face aux défis liés à la transition écologique L8N2D84ZE . En contrepartie de ce plan, les acteurs français du secteur ont pris une série d'engagements, notamment en terme de "relocalisation de la production à valeur ajoutée en France" et de consolidation "de la production industrielle" dans l'Hexagone, a précisé le chef de l'Etat français. PSA Le groupe PSA PEUP.PA a décidé de "fortement augmenter" sa production de véhicules électriques et hybrides sur le sol français, selon Emmanuel Macron. "En 2021, l'objectif de 130.000 véhicules pourrait être tenu." "L'engagement pris est celui de 450.000 véhicules produits sur le sol français, ce qui représente pour le groupe PSA 360 millions d'euros d'ici 2022", a ajouté le chef de l'Etat, précisant que les sites de Poissy, de Rennes, de Mulhouse, de Sochaux, étaient concernés par ces engagements. Dans un communiqué, PSA a pour sa part annoncé un investissement de plus de 400 millions d'euros dans des capacités de production des futures chaînes de traction électrifiées dans ses sites français. "Le groupe produira en France dès 2022 des composants mécaniques qui sont aujourd'hui sourcés en Asie, une nouvelle génération de plateforme électrifiée sera industrialisée sur le site de Sochaux à l'horizon 2022 pour y fabriquer la future génération du Peugeot 3008", peut-on lire. En partenariat avec le groupe Total, PSA va aussi investir en France deux milliards d'euros "pour relocaliser la production de batteries de la Chine vers une gigafactory française". RENAULT La marque au losange va rentrer au capital de la co-entreprise formée par Total TOTF.PA et PSA pour la production de batteries pour véhicules électriques. Formée par Total, via sa filiale Saft, et PSA, la coentreprise ACC (Automotive Cells Company) a reçu le feu vert de la commission européenne en février dernier avec l'objectif de produire des batteries pour un million de véhicules par an en Europe, soit près 10 à 15% du marché, d'ici 2030. Renault, a poursuivi Emmanuel Macron, a par ailleurs décidé de développer le nouveau moteur électrique de l'Alliance qu'il a constituée avec son partenaire japonais Nissan 7201.T sur le site de Cléon (Haute Normandie), un projet initialement prévu en Asie. Le groupe s'est également engagé à ce que d'ici à 2022 la production de véhicules électriques soit triplée en France et quadruplée d'ici 2024. L'objectif, a précisé le chef de l'Etat, est de produire 240.000 véhicules. VALEO L'équipementier prévoit pour sa part de renforcer en France la localisation de lignes de production des moteurs électriques 48V, une solution technologique d'électrification qui devrait selon lui représenter 30% du marché automobile mondial d'ici à 2030. MICHELIN Le fabricant de pneumatiques a annoncé dans un communiqué un projet de rapatrier une partie de sa recherche fondamentale actuellement assurée depuis l'étranger dans son centre de Recherche & Développement, basé à Clermont-Ferrand. Michelin continuera par ailleurs à investir avec Faurecia dans la co-entreprise Symbio avec le projet de construire une usine de piles à hydrogène, localisée dans la région de Lyon. (Bureau de Paris)

Valeurs associées FAURECIA Euronext Paris +6.36% TOTAL Euronext Paris +0.33% VALEO Euronext Paris +10.24% MICHELIN N Euronext Paris +0.41% RENAULT Euronext Paris +6.62% PEUGEOT Euronext Paris +5.76%