ENCADRE-Allemagne-Un plan pour doper les véhicules électriques

BERLIN/FRANCFORT, 4 juin (Reuters) - L'Allemagne a dévoilé mercredi une série de mesures pour l'automobile comprenant des primes à l'achat de véhicules électriques et hybrides et des taxes pour les modèles thermiques jugés polluants, dans le cadre d'un plan de relance de 130 milliards d'euros destiné à accélérer la sortie de l'économie de la crise liée au coronavirus. La TVA pour l'achat d'un véhicule électrique sera ainsi abaissée à 16% contre 19% auparavant et les automobilistes pourront bénéficier en outre d'une prime de 6.000 euros sur les modèles vendus à moins de 40.000 euros. En ajoutant la prime constructeur de 3.000 euros, le total des incitations à l'achat pour l'automobiliste s'élève à 9.000 euros. Le plafond de 40.000 euros à l'achat d'un véhicule électrique va cependant rendre inéligibles de nombreux modèles de constructeurs automobiles haut de gamme comme BMW BMWG.DE , Daimler DAIGn.DE ou Tesla TSLA.O . La Model 3 du fabricant américain est commercialisée à partir de 43.990 euros en Allemagne, tandis que la Mercedes EQC démarre au tarif de 71.590 euros et l'Audi E-Tron (filiale de Volkswagen VOWG_p.DE ) à 69.900 euros. Le plan de relance devrait ainsi bénéficier principalement aux modèles bon marché comme l'e-Niro du sud-coréen Kia vendu à partir de 34.290 euros ou la nouvelle ID3 de VW commercialisée à 29.990 euros. L'e-208 GT de PSA PEUP.PA , proposée à 36.600 euros, devrait également en profiter. Les voitures électriques en Allemagne ont représenté 1,8% des nouvelles immatriculations l'an dernier, tandis que les modèles diesel et essence ont compté pour respectivement 32% et 59,2%. Les versions hybrides ont représenté 6,6%. A partir de janvier 2021, les véhicules émettant plus de 95 grammes de CO2 par kilomètre seront taxés graduellement, ce qui devrait pénaliser particulièrement les SUV. Un véhicule émet actuellement en Allemagne en moyenne 150,9 grammes de CO2 par km. En France, Emmanuel Macron a présenté fin mai un plan de soutien de quelque huit milliards d'euros à la filière automobile française, comprenant notamment une hausse des primes à l'achat de véhicules électriques, la mise en place d'un bonus pour les voitures hybrides et un élargissement de la prime à la conversion. (Markus Wacket à Berlin et Edward Taylor à Francfort; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

