information fournie par Reuters • 14/11/2025 à 13:05

Enbridge prend la décision finale d'investissement pour la phase 1 de l'extension de l'oléoduc Mainline

L'opérateur canadien de pipelines Enbridge ENB.TO a déclaré vendredi qu'il avait pris une décision finale d'investissement concernant la phase 1 du projet d'optimisation de la canalisation principale.

Le coût total du projet MLO1 devrait s'élever à 1,4 milliard de dollars.