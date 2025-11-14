Enbridge prend la décision finale d'investissement pour la phase 1 de l'extension de l'oléoduc Mainline

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'opérateur canadien de pipelines Enbridge ENB.TO a déclaré vendredi qu'il avait pris une décision finale d'investissement concernant la phase 1 du projet d'optimisation de la canalisation principale.
Le coût total du projet MLO1 devrait s'élever à 1,4 milliard de dollars.
