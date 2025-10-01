Enanta Pharma glisse sur l'augmentation de son offre d'actions de 65 millions de dollars

1er octobre -

** Les actions d'Enanta Pharmaceuticals ENTA.O ont baissé de 11 % avant le marché à 10,65 $ après une augmentation de 65 millions de dollars du prix de l'action

** La société de biotechnologie basée à Watertown, Massachusetts, a annoncé mardi en fin de journée () 6,5 millions d'actions à 10 $, soit une décote de 16,5 % par rapport à la dernière clôture

** La taille de l'offre a été augmentée de 50 millions de dollars ()

** JP Morgan, Jefferies et Evercore agissent en tant que teneurs de livre conjoints

** Les actions d'ENTA ont bondi de 92 % à 15,16 $ le lundi après que la société a déclaré que son traitement contre le VRS

accélérait considérablement la guérison () dans une étude de stade intermédiaire; les actions ont chuté de 21 % le mardi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les essais cliniques, la recherche et le développement, entre autres, selon le prospectus ()

** 5 analystes sur 7 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 20 $, selon les données de LSEG