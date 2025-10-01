Enanta Pharma glisse sur l'augmentation de son offre d'actions de 65 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
1er octobre -
** Les actions d'Enanta Pharmaceuticals ENTA.O ont baissé de 11 % avant le marché à 10,65 $ après une augmentation de 65 millions de dollars du prix de l'action
** La société de biotechnologie basée à Watertown, Massachusetts, a annoncé mardi en fin de journée () 6,5 millions d'actions à 10 $, soit une décote de 16,5 % par rapport à la dernière clôture
** La taille de l'offre a été augmentée de 50 millions de dollars ()
** JP Morgan, Jefferies et Evercore agissent en tant que teneurs de livre conjoints
** Les actions d'ENTA ont bondi de 92 % à 15,16 $ le lundi après que la société a déclaré que son traitement contre le VRS
accélérait considérablement la guérison () dans une étude de stade intermédiaire; les actions ont chuté de 21 % le mardi
** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les essais cliniques, la recherche et le développement, entre autres, selon le prospectus ()
** 5 analystes sur 7 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et 2 comme un "maintien"; la prévision médiane est de 20 $, selon les données de LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer